Kávézzon Szeged egyetlen önkiszolgáló boltjában!

A világon mindössze négy önkiszolgáló építőanyag-kereskedés működik, és mindegyik Magyarországon. A legújabb, a szegedi önkiszolgáló Sikabolt március 1-jén nyílt meg a Dorozsmai út 46. szám alatt. Ide akkor is térjen be, ha esze ágában sincs építkezni, de kíváncsi, milyen kávét adnak ott, ahol nincs eladó, és még az ajtó is bankkártyával nyílik. Íme egy példa a modernizáció magasiskolájára.

A Sika önkiszolgáló bolt más, mint a többi. A mindössze 15 négyzetméteres üzlethelyiség 6-20 óráig áll a lakossági és épületkivitelező vásárlók rendelkezésére. Az önműködő ajtó csak a bolt előtt található kártyaolvasó használatával nyílik. A kamerával felszerelt, automata üzlethelyiségben pontosan lekövethető a vendég, és akár távolról is azonnal segíthető. Nézze meg, hogyan működik az okosbolt! Egy kávé az okosboltban? A vásárlást – az üzletből való kijutást is – selfshop pénztárgép segíti. Úgy működik, mint az élelmiszerboltból ismert önkiszolgáló pénztárgép: navigálja a vásárlási folyamatot, a kiválasztott termék kódját leolvassa, kiírja a végösszeget, amit készpénzzel vagy bankkártyával fizethet ki a vásárló. Gombnyomásra elérhető a telefonos segélyhívó, sőt még azt is megkérdezi a gép, nézelődés közben meginna-e egy finom kávét a kedves vevő. Fizetés után a kiválasztott fekete a szemközti kávéautomatában azonnal elkészül, és már kortyolható is. Ez utóbbi Pászti Imre, a négy Sika önkiszolgáló boltot üzemeltető Hinterland Hungary Kft. ügyvezető-tulajdonosának kifejezett kívánsága volt az okosbolt szoftveres tervezője, a szegedi Procontroll felé. 20 százalék kedvezmény minden Sika termékre Az építőanyag-kereskedés profilú okosbolt ötlete is Pászti Imréé. Első üzlete Dunaharasztiban nyílt meg 2023 májusában, és a nagy sikerre való tekintettel gyorsan követte a budaörsi, a debreceni majd a szegedi nyitás is. Az üzletek elsősorban Sika, illetve Oxydtron és Penosil termékeket kínálnak, és valamennyi Sika termékre 20 százalék kedvezményt nyújtanak – a lakossági és az építőipar résztvevői számára egyaránt. Sőt, ezen felül - nagyobb mennyiség esetén - további kedvezmény igényelhető. Az önkiszolgáló Sikabolt kínálata A szegedi okosbolt többféle, lakossági és közületi kivitelezéshez is szükséges zsákos építőanyagot (vízszigetelőket, vakolóanyagokat, szárazbetont), tömítőanyagokat, műgyantát, garázsgyantát, Sikaflexet, fugázóanyagokat, medenceszigetelési rendszereket, vödrös és zsákos ragasztókat, betonvasalat-pótló terméket, valamint autóipari termékeket (tömítők, ragasztók, alvázvédők, aktivátorok), illetve tetőfedéshez, -javításhoz és szigeteléshez ajánlott korszerű árucikkeket, tűzálló és teríthető purhabot kínál. A több mint 180 termékről videós termékinformáció, illetve az okosbolt működéséről szóló videó a Sika önkiszolgáló bolt webáruházában és hamarosan a Dorozsmai úti üzlet LED kijelzőjén is megnézhető. Webshopból is rendelhet A https://hinterlandhungary.hu/ oldalon a nagy tételes megrendelések is leadhatók, amit a szegedi üzletbe a Sika leszállít. A weboldalon szakemberrel is kommunikálhat a vevő. A Hinterland Hungary Kft. rugalmasságát bizonyítja, hogy az építőipari cégek saját belépőkártyát is kaphatnak az okosbolthoz, így akár éjjel-nappal beszerezhetik a szükséges termékeket a Dorozsmai útról.

