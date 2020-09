Amit érdemes tudni a kenderről, kendermagolajról és a CBD-ről

„Nincs új a nap alatt” – tartja a közmondás. Mondhatjuk, hogy az elmúlt és a jelenlegi évszázad az újrafelfedezés évszázada! Sok mindent újra „felfedeznek”, újra hasznos lett a társadalomnak. A „felfedezések” közé tartozik a kender is, mint növény, és annak egyes alkotóelemei és felhasználási területei. Mivel a kender növénnyel kapcsolatban az emberiségnek van egy rossz azonosítása, amit sok-sok évtizeden át sulykoltak beléjük, ezért azt hiszik, hogy a kender az egyenlő a droggal.

Szeretnénk első körben ezt a tévhitet eloszlatni. A kender eredetileg egyáltalán nem drogként használt növény volt. Már a síiták is használták, mint élelmiszer és kozmetikum. Az elmúlt évszázadokban a kendermag a nagy éhínségek idején sokszor jelentett menedéket a biztos éhhalál elöl.

Akkoriban még senki sem nevezte ezt a növényt drognak. Az évek múlásával felfedezték, hogy a növény virágzata tartalmaz olyan alkotóelemet, amelynek hevítése során létrejött füstje bódulatot okoz. Ezzel egy időben rájöttek arra is, hogy ennek a növénynek ezen felül vannak olyan hatásai az emberi szervezetre, melyek segítenek pl. a gyulladások és fájdalmak enyhítésében. Ezért is használják a kender egyik fajtáját – mely magas THC és CBD tartalommal bír – számos betegség fájdalmainak kezelésére. Ennek ellenére a köztudatban csak az maradt meg, hogy a kender az egy drog.

Azt tudnunk kell, hogy a kender növénynek (cannabis) több változata is van, ezekből kettőt emelnénk ki:

Ipari kender, magas CBD mellett alacsony THC tartalom Orvosi kender, magas CBD és magas THC tartalom

Ez persze így leegyszerűsített megfogalmazás, csak a jobb érthetőség kedvéért próbáltuk így bemutatni. Az orvosi kendert fájdalomcsillapítóként is használja a mai modern orvoslás olyan betegségek fájdalmainak kezelésére, melyeket lehetne szintetikus gyógyszerekkel is kezelni, de azok mellékhatása miatt hosszabb távon nem feltétlenül jók, helyettük lehet alkalmazni a kendert és származékait.

Az ipari kendernek többrétű a felhasználási területe.

Élelmiszer. Manapság egyre népszerűbb a kendermag és az abból hidegen sajtolt kendermagolaj. Ezek az élelmiszerek nagyon jó hatással vannak az emberi szervezetre. A kendermagolajban találunk omega-3 és omega-6 zsírsavakat (tökéletes 1:3 arányban), amelyek elsősorban a szív és érrendszer területén fejtik ki jótékony hatásukat., de gyulladásgátló hatásuk és a szívbetegségek, cukorbetegségek, rákos megbetegedések megelőzésében is szerepet játszanak. Ezen felül tartalmaz még omega-9 zsírsavat is. Az omega-9 zsírsav ugyan termelődik a szervezetben, de csak kis mennyiségben, a kívülről bevitt támogatásnak köszönhetően csökkenti a mész lerakódását az érfalakon, egyensúlyban tartja a vércukorszintet és javítja az immunrendszert. GLA és keratin tartalma segíti a haj és körmök egészségének fenntartását. A kendermag az egyik legjobban emészthető élelmiszer, a legfontosabb aminosavakat tartalmazza, valamint nem terheli meg a szervezetet és gazdag vitaminforrás is. Az elmúlt években egyre több kozmetikumban találhatjuk meg a kendermagolajat. Hogy miért? A kendermagolaj nem csak belsőleg hat jótékonyan a szervezetünkre. A bőrre kenve gyorsan és maradéktalanul felszívódik, behatol a bőr mélyebb rétegeibe és ott fejti ki hatását. Kiváló hidratáló hatása miatt testápolóban, kéz-, láb- és arckrémben a fő alapanyag. Építőanyag. A kenderbetonból (hempcrete) könnyen és gyorsan lehet építkezni, ráadásul kiemelkedő hőszigetelő tulajdonsággal is bír, hisz ez utóbbi tulajdonsága még a hagyományos üveg- és kőzetgyapot hőszigeteléseken is túltesz. Mivel a kenderrostból készülő hőszigetelő anyagok jelentősen kisebb energiabefektetéssel készülnek, az építkezések környezeti terhelését is jelentősen mérsékli. A kender építőanyagként a legkorszerűbb bio passzívházak építéséhez, de a régi épületek hőszigeteléséhez is használható. Autóalkatrészek. Meglepő, de a BMW és az Audi gyár már régóta kísérletezik a kenderből gyártott autóelemekkel. Könnyű és erős, így ne lepődjünk meg, ha kiderül, hogy kender alapanyagú az autónk valamely karosszériaeleme.

Az orvostudomány újra foglalkozik a kender növény alkotóelemével, a CBD-vel. Rengeteg kutatás, tapasztalás – köztük embereken végzett is – bizonyítja, hogy a CBD-nek igenis helye van az orvoslásban. Ennek egyik legfontosabb területe az emberi endokannabinoid rendszer. Ez a rendszer receptorok, enzimek és endogén kannabinoidok sorozatából áll. A rendszer fő funkciója a testben az egészséges belső egyensúly megőrzésének elősegítése – amit sok tudós „homeosztázisnak” hív. Ez úgy történik, hogy a receptorok segítségével kölcsönhatásba lép különféle belső és külső vegyületekkel, a különféle rendszerek szabályozásával az egészség fokozása érdekében.

Sajnos a CBD-t is sokan tévesen drognak tartják, ezért ki kell emelnünk, hogy maga a CBD egyáltalán nem drog, nincs pszichoaktív hatása. Nem addiktív, így nem okoz függőséget sem, nem lehet hozzászokni. A THC is csak nagy mennyiségben okoz bódultságot, ezért az EU-ban a CBD olajak maximális THC mennyiségét 0,2%-ban határozták meg. A kutatások kimutatták, hogy minimális THC tartalom a CBD hatásait erősítheti.

A CBD-ről legendák szólnak és vannak tények. Mi maradjunk a tényeknél!

Tény, hogy az idén Nagy-Britanniában forgalomba hoztak egy gyógyszert, melynek magas CBD tartalma van, és az epilepsziás betegek kezelésére használják. Ennek előzménye, hogy a kutatások kimutatták, a CBD-nek nyugtató hatása van, melyet a kísérletek be is bizonyítottak. A betegeknek a használat során egyre ritkábban voltak rohamaik, a dózis növelésével és egyes betegeknél meg is szűntek.

Természetesen még sok más kutatás és kísérlet bizonyítja, hogy a CBD képes enyhíteni a tüneteit, vagy esetleg a gyógyterápia részeként elősegíteni a teljes felgyógyulást egyes betegségeknél, mint a

Szorongás, depresszió

Alzheimer- és Parkinson-kór

Epilepszia

Ízületi gyulladás

Daganatos betegségek

Crohn betegség (emésztőrendszeri gyulladás)

Magas vérnyomás

IBS (irritábilis bélszindróma)

Gyulladás

Migrén

Hányinger

Neuropátiás és általános fájdalom

Premenstruális szindróma

Reumás Ízületi gyulladás

Alvászavarok

Remegés

Hogyan szedjem a CBD-t?

A CBD többféle formában kapható. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy felhasználási módjukat a saját igényeikhez igazítsák. A CBD leggyakoribb formái a következők:

Olajok

Ezeket az olajokat csepegtetővel a nyelv alá helyezik. A szájnyálkahártya tele van apró kapillárisokkal, amelyek gyorsan felszívják a vegyületet. Az olaj jó választás mindenkinek, aki nem tud tablettákat vagy kapszulákat fogyasztani. Fontos megjegyezni, hogy az olaj – sok olajjal együtt – bőrön keresztül is tökéletesen felszívódik, bekerülve a véráramba ki tudja fejteni hatását.

Krémek és balzsamok

A CBD-vel kombinált krémeket és balzsamokat izom- és ízületi fájdalmak kezelésére használják. Számos bőrbetegség, például ekcéma, psoriasis, pikkelysömör kezelésére is képes. Ezen túl számos kozmetikai krém is nagy mennyiségben tartalmaz CBD-t, melyek képesek nagyon hatásosak lenni.

Mennyit kell bevennem?

Általában alacsony adaggal kell kezdeni, és lassan kell emelni az adagot. A termékek CBD tartalma is eltérhet. Óvatosan járjon el egy új termék elkezdésénél vagy az adagolási formák cseréjekor.

Dr. Lindsay Slowiczek szerint: „Fontos egy alacsony adaggal kezdeni, amíg meg nem tudja, hogyan reagál a teste a CBD-re. A klinikai vizsgálatok során a CBD dózisok széles skáláját tesztelték, de több eredményre van szükség ahhoz, hogy még hatékonyabb dózisajánlásokat tehessenek konkrét felhasználásokra, addig is maradnak a tapasztalati számok.”

„Egyelőre használja a termék ajánlott adagját, kivéve, ha orvosa javasolja Önnek a nagyobb adagok bevételét” – folytatta. „Bizonyos egészségi állapotú emberek, például májbetegség esetén alacsonyabb adagokra lehet szükség a mellékhatások elkerülése érdekében.”

Az adagolás mérlegelésekor vegyen figyelembe néhány szempontot:

Sok olaj adott mg/csepp koncentrációban van, tehát az adagolás növelése egyszerű. De feltétlenül olvassa el figyelmesen a termékcímkéket (mellékelt leírást), hogy megbizonyosodjon arról, hogy az egyes cseppek milyen adagolást nyújtanak. Kezdetben kevesebb krémet és balzsamot használjon, majd ezek adagolását is meg tudja emelni.

Ha többet szeretne megtudni a CBD tartalmú termékek jótékony hatásairól és alkalmazásiról, látogasson el a cbdherbal.hu-ra.