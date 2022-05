Remekül indította a Franciaországban zajló Gymnasiadét Ugrai Panna. A Hód Úszó SE sportolója ugyanis két világbajnoki címet is nyert a középiskolások világjátékán, miután 100 méter gyorsúszásban, valamint a magyar 4×100 méteres gyorsváltó tagjaként is aranyérmes lett. Panna ráadásul két ezüstéremmel is gyarapította a kollekcióját, hiszen 50 méter háton és 50 méter pillangón is másodikként ért célba. A mai nap a regenerálódásról szól, csütörtökön pedig folytatódik a Gymnasiade számára.

Nemcsak külföldön, hanem idehaza is remekül szerepeltek a vásárhelyi klub úszói. Az elmúlt hétvégén a Gyarmati Dezső sportuszodában rendez­ték meg a magyar országos pa­raúszó-bajnokságot, ahol a Hód Úszó SE négy versenyzője nyolc versenyszámban állt rajthoz.

Közülük Rauch Róbert (Máté Hunor és Rauch Nóra tanítványa) hibátlan teljesítménnyel összesen öt bajnoki címet szer­­zett. Az 1999-es születésű sportoló ugyanis 100 méter pillangón, 100 méter háton, 100 méter mellen és 200 méter vegyesen is nyerni tudott.

Szintén országos bajnoki cí­­met nyert a 2006-os Arany-Tóth Edmond, aki 100 méter háron tudott nyerni, míg a 2007-es születésű Oláh László Csaba 100 méter mellen ért elsőként célba. Kortársa, Bese Máté 100 méter mellen lett második, így a vásárhelyiek összesen hét arannyal és egy ezüsttel zárták az ob-t. A Hódok csapatát Fekete István készítette fel ed­­zőként.