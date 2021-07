Érdemes vagyonjogi szerződést kötni

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergelyék fővárosi közpénzből támogatják az LMBTQ-propagandát

A házassági vagyonjogi szerződés tiszta helyzetet teremt, a férj és a feleség biztonságát is szolgálja – hangsúlyozza a Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

A szerződésben a házas­társak saját akaratuknak megfelelő vagyonjogi rendszert alakíthatnak ki, és szabályozhatják az öröklés kérdéseit is. Megegyezhetnek például abban, hogy a házassági vagyonközösségük alatt mi számít közös, és mi különvagyonnak, akár teljes vagyonelkülönítésről is megállapodhatnak. Nemcsak a vagyont, az adósságokat is elkülöníthetik, ezzel megkímélhetik a házastársukat egy nem fizetett jövőbeli hitel terhétől.

– A szerződéssel azt is befolyásolhatják, hogy mi és milyen módon kerüljön majd a hagyatékukba, ami fontos, ha egy korábbi házasságból született gyermekük is törvényes örökössé válhat – sorolták.

A kamara online felméréséből kiderül, hogy sok a tévhit arról, mi számít a házastársak közös és mi különvagyonnak.

– Az emberek hatvan százaléka nem tudja például, hogy a házastárs vállalkozásából származó bevételek akkor is közösek lesznek, ha a céget a házasságkötés előtt alapították – olvasható a közleményben.

A válaszadók csaknem harmada tévesen azt gondolta, hogy a házasság előtt szerzett vagyontárgyak minden esetben különvagyonnak számítanak. Sokan pedig hibásan úgy tudják, hogy öt év együttélés után az élettársaknak vagyonjogi szerződés nélkül is keletkezhet a törvény alapján közös vagyonuk. A házaspároknak – ha a szerződésben máshogy nem rendelkeznek – nemcsak a bevételeik, hanem általában a tartozásaik is közösek, még akkor is, ha csak az egyikük vette fel a hitelt. Ha pedig az egyik fél a másik hozzájárulásával a közös vagyon terhére vett fel hitelt, akkor a felvevő a teljes vagyonával felel a kölcsönért, míg a másik fél csak a közös vagyonuk rá eső részével, a különvagyonával – amit örökölt, ajándékba kapott vagy a házasság előtt szerzett – nem.

A válaszadók háromnegyede tudta, hogy a házassági vagyonjogi szerződés csak akkor érvényes, ha ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalták.