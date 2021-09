Lendületben a nyugdíjasok

Jubileumot ünnepelt a MÁV Lendület Nyugdíjasklub, a vasutas-szakszervezet nyugdíjasai által alapított klub már huszonöt éve működik a városban.

– Jelenleg hetvenöt tagunk van, de voltunk már kilencvenen is. Sajnos ez a vírusos időszak nagyon rányomta a bélyegét a klubéletre is – számolt be Kánvási Erzsébet. A szentesi asszony 2009 óta tagja a csoportnak, 2013 januárja óta pedig vezeti is a nyugdíjasklubot.

Mint elmesélte, a klub indulásakor még szinte csak vasutasok alkották a csoportot, mára azonban ez megváltozott.

– Az évek során sokat változott a társaság, mára már több a nem vasutas, mint a vasutas. Nemrég tartottuk a huszonöt éves évfordulónkat, ahol a még köztünk lévő hat alapító tag közül négyen is ott tudtak lenni. Egy közös ebéddel emlékeztünk erre a szép évfordulóra, ahol felléptek a Szentes Városi Amatőr Színkör tagjai is, a finom ebéd után pedig egy kis táncmulatságot is tartottunk – tette hozzá a nyugdíjasklub vezetője. Kánvási Erzsébet elmondta, a tagok havonta egyszer találkoznak, és az éves programtervük szerint szervezik az eseményeiket. Most az októberi idősek világnapjára készülnek egy szellemi vetélkedővel és egy biciklitúrával, de részt vesznek majd a városi sétán is a mellrák elleni küzdelem világnapján.