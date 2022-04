Ha a tervezettnél később is, de megrendezik a világbajnok­ságot Montrealban: az eredetileg márciusra kiírt vb-t elhalasztották, így Kanadában má­­tól vasárnapig zajlik majd a rövidpályás gyorskorcsolyázók vb-je.Montrealban összesen öt szegedi versenyzőnek szurkolhatunk majd, mind a nőknél, mind a férfiaknál egy igen fiatal csapat léphet majd jégre. A hölgyek mezőnyében a téli olimpián bronzérmes Jászapáti Petra és Kónya Zsófia mellett a 17 éves Somodi Maja is elutazott a csapattal, a küldöttség ugyanis már április 2-án útra kelt, hogy akklimatizálódjon a vb helyszínén. Az egyéni számok mellett ugyan eredetileg a női váltó nem kvalifikálta magát a vb-re, de a visszalépések miatt mégis indulhat. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület fiatalja számára sűrű időszak zajlik, hiszen a finnországi Vuokattiban megrendezett téli Európai Ifjúsági olimpiai fesztiválon az 1000 méteres és az 1500 méteres számban is ezüstérmet szerzett, valamint a 3000 méteres mix váltó tagjaként ötödikként ért célba. A váltó tagja volt az MTK Budapest szegedi sportolója, Czank-Varga Benjámin is. Somodi Maja ezzel egyébként a téli EYOF egyik legeredményesebb magyar versenyzője lett, hiszen rajta kívül csak a snowboardos Kozuback Kamilla tudott két érmet szerezni a magyar küldöttség tagjai közül.

A fiúk mezőnyben ketten képviselik Szegedet, az SZKE-­­s Jászapáti Péter mellett a Ferencvárosban sportoló, szintén a téli olimpiát is megjárt Nógrádi Bence van ott a csapatban. Liu Shaolin Sándor ezúttal nem indul, ahogyan Krueger John-Henry sem lesz ott a mezőnyben, így a magyar csapat Liu Shaoang mellett Talabos Attilával és Bontovics Balázzsal lesz teljes.