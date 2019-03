Értékes győzelmet aratott a Kosársuli, extrát nyújtott az Algyő

Értékes siker



Vásárhelyi Kosársuli (2.)–Kecskemét II. (12.) 89–69 (18–21, 22–13, 26–18, 23–17)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 24. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Kovács, Radnóti, Maár.

Vásárhelyi Kosársuli: Kovács 7/3, Varga 10, Bálint 8, PAVLOVICS 14, VAS 26/18. Csere: Börcsök, Perák 4,

Kelemen 14/6, Rostás 6, Czégel. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Egy végig szívósan küzdő ellenfelet sikerült legyőznünk. A különbség nem mutatja pontosan, mennyire nehéz mérkőzés volt. Az utóbbi hetekben nem minden úgy alakult, ahogy terveztük, így mentálisan is sokat jelent ez a győzelem.



Későn ébredtek



MAFC (4.)–Szegedi KE (2.) 71–65 (24–11, 16–17, 13–21, 18–16)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 18. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Bátovszky, Polonkai.

Szegedi KE: KŐHÁZI 12/3, NAGY L., 20/3, Boros 5/3, Horváth Zs. 5, Zsíros 10. Csere: Farkas 6, Ódry, Augusztin 4, Kendl 3. Edző: Földi Alexandra.

Földi Alexandra: – Sajnos kijött az e heti, betegségek és sérülések okozta edzéshiány. Nagyon gyengén kezdtük a mérkőzést, és nagyon sok időbe telt, mire felébredtünk. Hiába kértem, hogy védekezésben többet kommunikáljunk, nagyon sok buta hibából kaptunk kosarat. Viszont dicséret is illeti a lányokat, mert elég nagy hátrányból jöttünk fel újra, de sajnos fordítani már nem sikerült. Volt pár extra teljesítmény, aminek szintén örültem.



Győzelem vezéráldozattal



Balassagyarmat (9.)–ContiTech FKSE-Algyő (4.) 26–31 (15–14)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 16. forduló. Balassagyarmat, 150 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

ContiTech FKSE-Algyő: Kiss O. – Balda 2, Németh 5/2, DOLEZSÁL 2, Árpási 2, VALACZKAI 9, TEMESVÁRI 5.

Csere: Nagy M. (kapus) Magyar 1, Varsandán 2, Lőrincz 3, Szabó. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Amióta a csapat edzőjeként dolgozom, ma vagyok a legbüszkébb és a legszomorúbb is. Nehéz derbin arattunk nagy győzelmet, sajnos vezéráldozattal.



Bravúr



Szent István SE (2.)–PC-Trade Szeged KKSE (8.) 35–36 (19–19)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 16. forduló. Soroksár, 100 néző. Vezette: Kiss, Mizsák.

PC-Trade Szeged KKSE: Cseh – Szabó 3, Spéth 8, Zsikó 6, Bató 5/2, Szécsi 4, Miklós 7. Csere: Gindeli 1, Vér, Csoknyai, Maláti 2, Gyovai. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Futóverseny volt az egész mérkőzés, a sok gól is mutatja, hogy a védekezés mindkét oldalon gyengébb volt. Kevesebbet hibáztunk ellenfelünknél. Most megmutattuk, hogy tudunk küzdeni.



Extrát nyújtottak



Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.)–Orosháza (9.) 24–21 (17–10)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 16. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Kovács, Tóth.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Ekker, KÖLCZE-ZSILÁK 5, LOVISTYÉK 4, SZEPESI 9/4, Egervári 1, Aracsi 1.

Csere: Hernádi (kapus) VÉR, GERCSÓ 4, Kozma. Edző: Avar György.

Avar György: – Győztünk, nagyon megdolgoztunk érte. Az első félidőben extrát nyújtottunk. A második félidőben érződött az edzéshiány, de a csapatom nagyot küzdött. Ezt a küzdőszellemet kell tovább vinnünk.



Hiányzott az összhang



Mezőtúr (3.)–PICK SZEGED U23 (1.) 32–28 (15–12)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Mezőtúr, 100 néző. Vezette: Kiss, Mazzag.

Pick Szeged U23: Marczika – Kurai, Csányi 6, Szabó B. 5, Oltványi 3, Szilágyi 5, Lőrincz. Csere: Gémes (kapus), Józsa 1, Kosik, Nagy B. 3, Serfőző, Rea 1, Bajusz B. 3, Tőkés 1. Edző: Velky Péter.

Velky Péter: – Sajnos a védelem és a kapus közötti összhangot nem sikerült megtalálnunk a mérkőzésen.



Kipukkantak



ContiTech Makói KC (11.)–Kiskunmajsa (8.) 24–30 (15–17)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Bozó, Mezei.

ContiTech Makói KC: Dani – Czirják 3, Papp 4, LESZKOVÁN 4, Pádár 4, BERTA 5, Veréb 2. Csere: Jó (kapus), Szabó 1, Zsiga 1, Lajtár, Pusztai. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Negyven percig megint egyenrangú ellenfelek voltunk, aztán kipukkantunk, mint a lufi. Ez nem az a sportág, ahol hosszú távon edzésmunka nélkül, csak az emlékezetre hagyatkozva eredményeket lehet elérni.



Rendet tettek



Tigrisek Csongrádi KSE (9.)–Békéscsaba BDSK (5.) 28–28 (15–13)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Csongrád, 200 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Tigrisek Csongrádi KSE: Molnár 3, Majdan, Perbíró, Kovács 2, Tóth, Huszák, Németh, Losonc 4, Zvolenszki 7, Blaskó 2, Bíró, Gömöri, Pásztor 3, Sebők, Héjja 7, Németh. Játékos-edző: Pásztor István.

Pásztor István: – Sikerült rendet tenni a fejekben. Nagy iramú mérkőzésen koncentrált és fegyelmezett játékot mutattak be a csapatok. A második félidőben három góllal is vezettünk, több technikai hiba miatt lett döntetlen a vége. A pontszerzés így is biztató jel a továbbiakra nézve, főleg, ha később jobban tudunk koncentrálni a végjátékban.



Bosszantó iksz



Gyomaendrőd (10.)–PC-Trade Szeged KKSE U22 (8.) 27–27 (16–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Gyomaendrőd, 150 néző. Vezette: Sándor, Szabó.

PC-Trade Szeged KKSE U22: Gyovai, Körmendi, Csanádi (kapusok), Tóth 3, Kovács 4/1, Farkasinszki 1, Molnár 1/1, Szöllősi, Baranyi 1, Zsemberi 5, Bali 4, Kertész 3/3, Csáki 2, Lantos, Pördi, Bognár 3. Edző: Zsadányi Sándor.

Zsadányi Sándor: – A beálló körüli védekezésünk csődöt mondott, hatvan percen keresztül nem sikerült megoldani ezt a problémát, ami döntőnek bizonyult. Örülünk az egy pontnak is, csak kicsit bosszantó, hogy ez a harmadik NB II-es mérkőzésünk zsinórban, amikor mi vezetünk a végjátékban és döntetlennel zárul a találkozó. Rengeteg tapasztalatot szerzünk ezeken az összecsapásokon, jó úton járunk.



Tíz kapufa



Csorvás (4.)–Makói KC 27–12 (15–5)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Békéscsaba, 65 néző. Vezette: Praczu Li., Praczu L.

Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Antal 1, Bozsó, Dénes Dom. 1, Dénes Dor. 2/1, Hadobás 2, Kiefer, Nagy 3,

Rácz 1, Szél 1, Szűcs 1. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – Helyzeteink kihasználásáról sokat elmond, hogy tízszer találtuk el a kapufát. A mérkőzés vezetésére a szövetség egy 17 éves kislányt küldött, akinek még szavazati joga sincs, de egy mérkőzést a csapnivaló, gyalázatos ítéleteivel joga volt befolyásolni. Elgondolkodtató.



Nehezen, de nyertek



Bácsalmás (9.)–HLKC (2.) 23–29 (14–15)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Kelebia, 100 néző. Vezette: Kovácsik, Polgár.

HLKC: Ádász – Török 2, Nagy 5, Dankó, Szabó 10, Bagi 6, Székesi. Csere: Áncsán (kapus), Becsei 5, Lukács 1, Vörös, Ötvös, Kandó, Blaskovics. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Nehéz, izzadságszagú meccsen szereztük meg a győzelmet.



Voltak jó pillanatok



KSZSE (7.)–Gyula (1.) 28–35 (14–17)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 16. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Kapás, Palásti.

KSZSE: Fodor, Kovalcsik, Kürti (kapusok), Szűcs 7/3, Nagy 1, Karácsonyi, Csányi 1, BALOGH 7/1, Kovács, Fehér 2, Bacsa 3, Lipták 2, Dobó, BOGNÁR 5. Edző: Komáromi Endre.

Komáromi Endre: – Voltak jó pillanatai a mérkőzésnek, de nagyon sok ziccert hagytunk ki, ismét meggyűlt a bajunk a gyulai kapussal.