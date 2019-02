Gólgazdag szombati felkészülés

Mind a négy Csongrád megyei NB III-as együttes pályára lépett szombaton. A Szeged-Grosics Akadémia és a Hódmezővásárhelyi FC egymás ellen gyakorolt, a szünetig ugyan nem esett gól, de a második félidőben a Szeged-GA ötször is betalált.



A SZEOL SC a szerb I. osztályban szereplő Szpartak Szabadka U19-es csapatát fogadta: az első 45 perc itt sem hozott gólt, a fordulás után azonban Beretka Péter előbb szabadrúgásból, majd akcióból is eredményes volt, bár második góljához szükség volt arra is, hogy a szél megviccelje a vendégek kapusát. A két gól között a Csákvárról hazatérő Gajda Márkó csúsztatott a kapuba egy szöglet után, majd Horváth Péter állította be a 4-0-s végeredményt.



A Makó is nemzetközi edzőmeccset vívott: nehezen lendültek játékba a hagymavárosiak a romániai Pécska ellen, de Gémes Bence két kiugratás után volt eredményes, majd a második játékrészben Busa már háromra növelte a makóiak előnyét. A Pécska egy büntetőből szépített, de erre a Szeged-GA-tól újból kölcsönkapott támadó, Molnár János válaszolt - végül 4-2-re nyert Magyar György együttese.



Ami a megyei I. osztályú csapatokat illeti, a Szentes nyolcat lőtt a Mindszentnek, a Szőreg pedig Dorozsmán játszott eredményesen. A Csongrádban duplázni tudott az ősszel a SZVSE-ben szereplő támadó, Vitos Gergő.



Eredmények:



Szeged-Grosics Akadémia - Hódmezővásárhelyi FC 5-0 (0-0)



Makói FC - Pécska 4-2 (2-0)

Makó: Garamvölgyi - Grecsó, Lászik, Deák, Kóródi, Széll, Podonyi, Varga, Busa, Gémes, Molnár J. Játszott még: Weszelovszky (kapus), Szabó A., Zsoldos, Juhász, Göncző.

Makói gól: Gémes B. (2), Busa, Molnár J.



SZEOL SC - Szpartak Szabadka U19 4-0 (0-0)

SZEOL SC: Leindler - Buzási (Tomisics), Gajág, Forró, Grünvald (Gajda), Horváth P., Pócs, Kozics, Makszimovics (Gál), Beretka. Edző: Siha Zsolt.

Gól: Beretka (2), Gajda, Horváth P.



Szentes - Mindszent 8-1 (1-0)

Gól: Tóth L. (2), Bertók G. (4), Péter, Szarvas.



Csongrád - Gádoros 3-3 (1-0)

Csongrádi gól: Vitos (2), Deli.



Kiskundorozsma - Szőreg 0-7 (0-2)

Gól: Fekete (3), Fátyol (2), Nagy B., Bartos.



FK 1899 Szeged - Röszke 3-0

Gól: Gyurkovics (2), Szalai.



(Fotó: Szentesi Kinizsi SZITE / Facebook)