Büntetők után jutott tovább a Szeged-Csanád GA, kiejtették a Mezőkövesdet – Galéria

Küzdelmes mérkőzést játszott az NB I.-es Mezőkövesddel a Szeged-Csanád Grosics Akadémia: a tizenegyesrúgásokba torkolló kupameccsen végül a szegediek jutottak tovább.

A Vasas elleni kezdőcsapathoz képest alaposan kicserélte a csapatát Dragan Vukmir, csupán hárman maradtak a vasárnap pályára futott együtteshez képest a Mezőkövesd elleni kupameccsen is a kezdőben.A mérkőzés kezdőrúgását Zubai Szabolcs, a Pick Szeged korábbi válogatott, mezőkövesdi születésű kézilabdázója végezte el. Szülővárosa csapata a harmadik percben közel állt ahhoz, hogy megszerezze a vezetést, egy jobb oldali szabadrúgást követően ugyanis Baki csúsztatása a felső lécről vágódott a gólvonal elé. Tíz perccel később viszont már Calcan betalált, egy beívelés után faultgyanúsan ellökte védőjét, majd a rövidbe lőtt, 0-1. Egy szöglet után Vári egyenlíthetett volna, de a csúsztatást a hosszú kapufánál közelről fölé lőtte. Az első negyed órát követően letisztult a Szeged játéka, majd az újabb veszélyes szöglet után már sikerült az egalizálás is, Tóth Gábor közelről kotorta a kapuba, 1-1.

A szünet után is hasonlóan éles és nyílt meccs zajlott a pályán, abszolút felvette a versenyt az élvonalbeli ellenfelével Dragan Vukmir csapata. Egyórányi játékot követően ráadásul egy óriási lehetősége is volt a vezetés megszerzésére is a Tisza-partiaknak, Bitó lapos, éles beadását azonban Gajdos mellé küldte. Az utolsó tíz percbe is így érkeztek meg a csapatok, és egyre inkább közelítettünk a hosszabbításhoz. Takács is hozzátette a magáét a szegedi kapuban, Nagy Dániel tekerésénél mutatott be szép védést, majd Jurina lőhetett éles szögből, de nem talált kaput, így következhetett a ráadás.

Az első tizenöt perc ugyan néhány mezőkövesdi lövést hozott, de a vendégek rendre méterekkel a kapu mellé tüzeltek. Egy kontrából Horváth eldönthette volna a meccset, de lövése középre ment a 119. percben, jöhettek a tizenegyesek.

Három pár után 2–2-vel álltak a felek, majd a vendégeknél Cseke után Derekas büntetőjét is megfogta Takács. A negyedik szegedi rúgónak, Horváth Krisztofernek a kezében volt a döntés, ő pedig higgadt maradt, így továbblőtte a Szegedet!