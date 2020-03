Csak a bizonytalanság biztos

Egyetlen reménye volt Márton Anitának, hogy a tavaszi szezonban nemzetközi versenyen bizonyítson, de jött a rossz hír: a dobó Európa-kupát is törölték. A téli alapozás felesleges volt, a szegedi súlylökő klasszis számára viszont ennél is rosszabb a bizonytalanság.

A Csongrád megyei sportéletben először Márton Anitát érintette a koronavírus-járvány, hiszen elhalasztották a kínai fedett pályás atlétikai világbajnokságot, ahol egyébként címvédőként indult volna. Azóta a Gyémánt Liga májusi állomásait is törölték, most pedig a tavasz egyetlen versenyét, a dobó Európa-kupát is.

– Lelkileg felkészültem erre, a híreket látva szinte biztos voltam benne, hogy ezt a versenyt sem rendezik meg – kezdte a beszélgetést Márton Anita. – A világbajnokság halasztása rosszabbul esett, de ezt is nagyon sajnálom, hiszen a tavaszi szezonban nem tudtam nemzetközi mezőnyben szerepelni. Jövő héten egy lazább, pihenős időszakom lesz, utána pedig kezdem az alapozást a nyári szezonra – árulta el az olimpiai bronzérmes klasszis.

A szegedi súlylökőt érzékenyen érinti a program átalakulása, de a legrosszabb, hogy már fő céljában sem lehet biztos.

– Az olimpia maradt az egyetlen, ami motivál, de még ennek megrendezésében sem lehetek biztos. Egyik nap azt hallani, hogy szóba kerül a tokiói viadal halasztása, aztán azt mondják, hogy szó sincs erről. Ez a bizonytalanság a legrosszabb, de nem tehetünk mást, folytatjuk a munkát az olimpia jelenlegi időpontját szem előtt tartva – mondta Márton Anita.

Edzője, Eperjesi László is szomorú a kialakult helyzet miatt, és nem csak legeredményesebb tanítványa miatt, hiszen a korosztályos nemzetközi versenyek, így az ifjúsági Európa-bajnokság és a junior-világbajnokság is bizonytalanná vált.

– Áprilisban lenne még versenyünk a montenegrói edzőtáborban, de ebben sem lehetünk biztosak. Kételyek között dolgozunk – fogalmazott a tréner. – A sportban az a legfontosabb, hogy a sportolók megmutassák, milyen eredményt tudnak elérni az elvégzett munkájuk révén. Megértjük a versenyek lemondását, de nehéz úgy dolgozni, hogy nem tudjuk, miért is végezzük. Próbálom motiválni a tanítványokat, de ilyen helyzetben ez nem egyszerű – jegyezte meg Eperjesi László.