Egylabdás rangadót veszítettek

A PICK Szeged U22 a listavezető Ferencváros U22 ellen szerzett pontot a férfi kézilabda NB I./B-ben, míg a Vásárhelyi Kosársuli egy kosárra volt a bravúrtól Cegléden a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjában.

PICK Szeged U22 (5.)–Ferencváros U22 (1.) 24–24 (13–14) Férfi kézilabda NB I./B, Keleti csoport, 6. forduló. Szeged, Etelka sori sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Vezette: Nagy F., Túróczy.

PICK Szeged U22: Nagy T. – Bajus 6, Fekete D. 1, Hutvágner Á. 4, Kovács Á. 2, Kecskés 7, Tóth J. Csere: Marczika 1, L. Krivokapics (kapusok), Lőrincz, Varga, Vetési, Fekete G., Szilágyi 1, Hegedűs 1, Pál 1. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Különböző edzettségi és mentális szinten vannak a játékosaim a koronavírus-fertőzések miatt. Az edzéseink és a mérkőzés is arról szólt, hogy ne terheljük túl őket, így nem feltétlenül a teljesítmény alapján cserélünk, hanem az aktuális állapot alapján. Ez edzőként is egy új kihívás, hogy az eredmény és az egészség is meglegyen. Ennek tudatában a döntetlen hízelgő számunkra, mivel a mérkőzést nagy részben a Ferencváros irányította. Ennek ellenére hiány­érzetem van, mert a végén támadtunk a győzelemért. Örülök, hogy két mérkőzést lejátszottunk, ennyivel kevesebb lesz tavasszal. Reménykedem, és egy szebb, valamint kiegyensúlyozottabb 2021-es folytatásban bízom.

Cegléd (2.)–Vásárhelyi Kosársuli (3.) 72–70 (21–20, 8–14, 20–16, 23–20) Férfi kosárlabda NB I./B, Zöld csoport, 13. forduló. Cegléd, Tiszavirág Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Radnóti, Gaál, Polonkai.

Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 8, Varga Á. 13/6, Béres 14/3, Pavlovics 11, Bálint 10/6. Csere: Acsimovics, Varga Z. 8, Rostás 6, Bodócsi. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Magas szintű derbit játszottunk, vérbeli rangadó volt, tipikus egylabdás meccs, ahol két labdánk is volt a győzelemre. Ma a szerencsésebb csapat a hazai volt. Egy fizikális topcsapat ellen maradtunk egyetlen kosárral alul, nincs szégyenkeznivalónk, sőt! Saját magunkat vertük meg, mert több buta hiba került a gépezetbe, de amíg bírtuk, erőn felül teljesítettünk. Gratulálok a kollégámnak és csapatának, nem véletlenül bajnokesélyesek! A vereség ellenére büszke vagyok a csapatomra, mert komoly karakterünk volt!