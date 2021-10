Feltétlenül meg kell keresni a korai búcsú okait

Ezt ne hagyja ki! Cserbenhagyta választóit a szivárványkoalíció

Ilyen is régen for­­dult elő: a férfi tekecsapat nemzetközi kupák történetében egészen 2015-ig kell visszamenni, hogy találjunk olyan eseményt, amelyen a szegedi csapat nem jutott be az elődöntőbe. Akkor ötödik lett a szerbiai eseményen az együttes, 2021-ben pedig a horvátországi Otocacban a hetedik helyen zárta a selejtezőt.Ennél régebben is csak 2002-ben történt meg mindez, azaz vélhetően ismét egy olyan al­kalomról van szó, amely nem állandó, ám a nagy számok tör­­vénye alapján előbb-utóbb bekövetkezik. A statisztikánál sokkal fontosabb, hogy megtalálja a csapat a gyenge szereplés okait.

A Zengő Alföld Szegedi TE 63 fával maradt le a negyedik, még elődöntőt érő helyről, ez azért sok.

Az biztos, hogy a mai élmezőny egyre atletikusabb, és hiába amatőr sportról van szó – azért vannak itt is kivételek –, az edzések mennyiségére és minőségére is sokkal több időt fordítanak a játékosok, mint néhány évvel ezelőtt. És az is fontos, hogy három 600-as eredménnyel nem lehet az elitben maradni – bár ez például az olasz Neumarktra nem igaz, hiszen ott is csak három 600 fa feletti eredmény volt. De Zavarkó Vilmos 691 és Kiss Tamás 659 fája révén két kimagasló egyéni teljesítmény miatt lett harmadik a talján klub.

A Zengő Alföld Szegedi TE egy hét múlva szombaton Szegváron játszik megyei derbit az újonc hazaiakkal a tekecsapat szuperligában, majd utána a világbajnokság miatt válogatottszünet következik november 6-ig.