Fertőtlenítéssel kezd és zár

A koronavírus-járvány okozta átszerveződések a Szegedi Lelkesedés SK súlyemelőjének, Nagy Péternek a versenynaptárát is átírták, azonban az olimpikon felkészülése egyelőre még zavartalanul folyik.

Rengeteg egyelőre megvála­szolhatatlan kérdés lengi körbe a vi­­lág sportéletét, így Nagy Péter szegedi súlyemelő mindennapjait is. A mai napig bizonytalan a tokiói olimpia megrendezése, valamint azt sem lehet tudni pontosan, mely versenyek számítanak majd bele a kvalifikációjába. Felkészülése továbbra is zavartalan, ugyanis az önkormányzat beleegyezésével egyedül használhatja a súlyemelőtermeket.

– Köszönöm szépen, hogy biz­­tosítják a valamennyire za­­vartalannak mondható felké­szülést. Edzés előtt és után is elképesztően odafigyelek a fertőtlenítésre, ezzel kezdem és zárom a tréningjeimet – jegyezte meg Nagy Péter.

– Sok bizonytalanságot okozott sajnos a súlyemelők számára is a koronavírus-járvány. Az Eu­­rópa-bajnokságot eltolták áprilisról júniusra. Ami újdonság, hogy az olimpiai kvalifikációba az Eb biztosan nem számít majd bele, mivel előbbi április végével lezárul. Ez azt is jelenti, hogy egyelőre nem dőlt el, mely versenyek számítanak bele a kvalifikációs rendszerbe. Kíváncsian várom én is a fejleményeket, de addig sem tétlenkedem, mert a súlyok ugyanolyan nehezek – mesélte Nagy, aki elárulta, amíg edzőterembe nem járha­tott, addig egy-egy zsugor ás­ványvízzel edzett, amelyeket 80-100-szor is felemelt sorozatban, míg a teremben már a száz kilogramm feletti súlyokat lényegesen kevesebbszer elég megmozgatnia.