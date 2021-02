Generációk óta sikeres család

Tehetséges játékossal bővült a nyáron a KÉSZ-St. Mihály kerete. Kiss-Lantos Hanna családfája telis-tele van olyan labdarúgóval, akik sokat tettek a szegedi és a Csongrád-Csanád megyei futballért, most pedig Hanna bontogatja a szárnyait egy újabb ígéretes karrier elején.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Igazi futballcsaládból származik Kiss-Lantos Hanna. A nyáron a Haladástól a KÉSZ-St. Mihálytól érkező támadó rokonságában két ágról is legendás szegedi futballistákat találhatunk. Nagyapja ugyanis az a Kiss Péter, aki 1968-ban győztes gólt lőtt a Ferencvárosnak az SZVSE színeiben a magyar kupában, míg édesapja, Kiss Csaba az NB II.-ben játszott. Karrierje során olyan csapatokban fordult meg, mint a SZEOL, a Hódmezővásárhely, a Kaba és a Sopron, míg testvére, Kiss Péter szintén a másodosztályig vitte. Hódmezővásárhelyen együtt játszottak sógorukkal, Gréczi Gáborral, akinek fiai szintén profi futballisták lettek, Márton a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es futballistája.Bár édesanyja sokáig nem engedte futballozni, azonban 2014-ben mégis elmehetett első edzésére a soproni csapatnál. Ugyan az egész család a futball körül forgott, ám nem érzi úgy, hogy kényszerből kellett volna elkezdenie a sportágat.

– 2020 nyarán édesapám kérdezte meg Major Lászlót, hogy beszállhatok-e az edzése­ken. Nagyon megtetszett a közeg és az edzésmunka is, így végül eljöttem a St. Mihályhoz. A kö­­zösség sokkal befogadóbb, mint Szombathelyen – mondta Kiss-Lantos Hanna, aki gyerekkora nyarait Szegeden töltötte.

A 16 éves tehetség ebben a szezonban mutatkozhatott be az élvonalban, méghozzá igencsak emlékezetesre sikerült a debütálás az NB I.-ben. Születésnapján, a Ferencváros elleni idegenbeli mérkőzésen ugyanis rögtön gólt is szerzett, azaz volt minek örülni azon a napon. A rendkívül jól alkalmazkodó Hanna hamar megtalálta a helyét a csapatban, nemcsak az U19-esek, hanem a felnőttek között is.

– Már az is nagy öröm volt, hogy bemutatkozhattam, és a felnőttek között játszhattam. Óriási élmény volt az a meccs, soha nem felejtem el azt a pillanatot! Ebből szeretnék építkezni a továbbiakban, alapemberré válnék a St. Mihályban, és célom, hogy a korosztályos válogatottban is stabil helyem legyen – mondta céljairól a szegediek tehetsége, akit edzőtáborok alkalmával már behívtak a nemzeti csapathoz.

Hanna úgy látja, abszolút azokat a dolgokat kapta a St. Mihálynál töltött eddigi fél év alatt, amire számított is: hosszabb távon is szeretné erősíteni a Tisza-parti csapatot. A Gábor Dénes iskola tanulója elmondta, jelenleg az online oktatás miatt valamelyest könnyebb a dolga az edzések összeegyeztetése miatt, de igyekszik a tanulmányaira is koncentrálni.