Hetedik sikerét aratta a Szedeák a bajnokságban

Nem véletlenül emelte ki a Pécs elleni győzelmet követően Szrecsko Szekulovics, hogy bár csapatának akadtak nehezebb pillanatai, de ezt a találkozót is megnyerték, így már hetedik győzelmét szerezte a Naturtex-SZTE-Szedeák a bajnokságban. Akadtak olyan szezonok, amikor a teljes idény során szerzett nyolc-kilenc győzelmet a szegedi csapat. Most vi­­szont, még az alapszakasz felénél sem járva már hétszer is nyerni tudott, és bizony, esélye van még tovább szaporítani ezt a 2020-as évben.

Boldog vagyok a győzelem miatt, hiszen egy nagyon nehéz találkozót követően egy jó erőkből álló Pécset tudtunk legyőzni.

Büszke vagyok a fiúkra, a Szeged régen állt már karácsony előtt hét győzelemmel, örülök, hogy ilyen jól szerepelünk ebben a bajnokságban. Gondjaink akadtak a faultokkal, Dickey ki is pontozódott, és picit fáradtak voltunk, de ezt a helyzetet is megoldottuk – nyilatkozta a szegediek trénere.

Most egy olyan hét vár a Szedeákra, amelyre rég volt már példa, hiszen csak egy meccset játszik a következő hét nap során a Tisza-parti csapat. Két hét alatt öt találkozón is pályára léptek Kerpel-Fronius Gáspárék, és bár a Szolnok és a Paks elleni meccseket elveszítették, a körmendi bravúrsiker mindenképp korrigálta ezeket.

A két hazai, Zalaegerszeg és Pécs elleni győzelemmel pe­­dig újra megcsillogtatta idei erényeit a Szedeák, amely így pozitívan jött ki ebből az erőltetett menetből, és már csak két elmaradt meccset kell pótolni: a folytatásban ez is számíthat, hiszen nem kell majd sűrű me­netrend szerint játszaniuk.

Djordje Dzseletovics (labdával) volt az egyik kulcsember a Pécs elleni győzelem alkalmával a Szedeákban. Fotó: Frank Yvette