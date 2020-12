Igazi példaképek lehetnek

Hatalmas sikereket hozott az idei év a Csongrád-Csanád megyei táncpárosnak, Bartók Laura (12) és Kosztolányi Elek (13) idén az összes versenyt megnyerték, amelyen elindultak, következő lépcsőfokként pedig a világbajnokságra való kijutást tervezik.A sikereket persze nem adják ingyen, keményen meg is dolgoznak értük a fiatalok, természetesen iskola mellett, ugyanis hétfőtől péntekig minden nap Csongrádról és Derekegyházról utaznak át Szentesre, ahol az esti órákba nyúlóan készülnek a versenyekre. Hétvégéiket vagy a megmérettetések, vagy pedig különórák teszik ki.

Három éve táncolnak együtt, ezalatt pedig összesen 78 versenyen indultak. Az eddig elért dobogós helyezéseik listája nagyon hosszúra nyúlik, ám a legjobb teljesítményt az idei esztendő hozta számukra, hiszen 2020-ban minden versenyükről győztesen távozhattak. A fiatalok tíztánc, standard tánc, és latin táncban egyaránt magyar bajnoki címet nyertek, és a szakemberek szerint a jövőre esedékes korosztályváltást követően is tovább folytathatják menetelésüket nagy céljuk, a világbajnokság felé.

– fogalmazott lapunknak Laura édesapja, Bartók Norbert, illetve hozzátette, gőzerővel készülnek a márciusban esedékes junior II-es magyar bajnokságra, ahol egy jó szereplés esetén akár már közelebb is kerülhetnek a vb-hez, első helyben gondolkoznak.

Mindnyájan nagyon büszkék vagyunk Laurára és Elekre, ugyanis a táncon kívül az iskolában is remekül teljesítenek. Idén a MOL alapítvány művészeti pályázata mellett az ország jó tanuló, jó sportoló díját is megnyerték, emellett pedig a korosztályos magyar válogatottban is kerettagnak mondhatják magukat