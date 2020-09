Kosaras tornagyőzelem Debrecenben

Megnyerte a Debrecenben rendezett ifjúsági fesztivált az U18-as 3×3-as válogatott: a csapat másodedzője a Szeged KE szakembere, Földi Alexandra volt, míg a B csapatban a 15 éves Perényi Lídia is szerepet kapott.

A debreceni eseményen az A jelű magyar csapat nyerte a korosztályos tornát, míg a B csapatnak egy másik szegedi érdekeltsége is volt, hiszen a keret tagja volt a komplett válogatott legfiatalabb tagja, a szintén a Szeged KE-t képviselő 15 éves Perényi Lídia.

– Kovács Andrea szakosztályvezetővel úgy gondoltuk, nagyon feküdne neki ez a játék. Persze fizikumban még fejlődnie kell, de nagyon szépen helytállt, és végig jól dolgozott, elégedettek voltunk vele – tért ki tanítványa teljesítményére Földi Alexandra.

– Az öt az öt elleni kosárlabda élvez prioritást a válogatott szempontjából, de mivel idén nem volt programja ennek a válogatottnak, így most olyan játékosok álltak rendelkezésünkre, akiket máskor valószínűleg nem tudtunk volna behívni. Nagyon jó az utánpótlás a 3×3 szakágban, mondhatni, elvárás is volt, hogy megnyerje a csapat ezt a tornát, de ezért sokat is tett. A felkészülés során végig jól dolgoztak a lányok, és megérdemelten is lettek tornagyőztesek – tette hozzá a szegedi szakember.

Hozzátette, a Szeged KE-nél úgy gondolkodnak, ha valakiben látnak lehetőséget, hogy a 3×3-as szakágban is kipróbálja magát, annak igyekeznek

lehetőséget biztosítani a jövőben is.

– A játékosok nagyon szeretik ezt a játékot. Akik egyszer részt vesznek egy ilyen tornán, azok nagyon megkedvelik általában, nem mellesleg pedig olimpiai sportágról beszélünk. Nyitottak vagyunk erre, hogy mások is játszhassanak hasonló rendezvényen – zárta Földi Alexandra.