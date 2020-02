Közel álltak a bravúrhoz

Ismét kevésen múlt a Naturtex- SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapatának győzelme, amely az idén is érmes reményekkel bíró Körmend ellen bizony nagy bravúr lett volna, főképp úgy, hogy a szegedieknél csak három légiós szerepelt.

Az előzmények tükrében alighanem kevesen számítottak arra, hogy ilyen szoros meccset játszik a Körmenddel a Naturtex-SZTE-Szedeák: még akkor is, ha a vendégek két nappal korábban még nemzetközi mérkőzést játszottak, legponterősebb játékosuk, Jordon Varnado pedig csuklósérülése miatt csupán 15 percet tudott játszani.

A szegedi keretben ugyanis csak három légiós volt, mindezek mellett örömteli volt azt látni, ahogy az U20-as csapat tagjai pontokat szereztek, és tartották a szegedi előnyt, mi­közben a Körmendnél jóformán a kezdőötös volt a pályán.

– Fáj ez a mérkőzés, mert egy egylabdás meccset játszottunk, mondhatni, megint nem volt szerencsénk – kezdte Szrecsko Szekulovics, a Szedeák vezetőedzője. – Három légióssal is nagyon jó meccset játszottunk, így kell tovább dolgoznunk. Gratulálok Taylornak, mert na­­gyon jól játszott – talán a legjobban az idényben – tette még hozzá a szegediek szerb mestere.

A vasiaknál a Tisza-parti szak­­ember által említett Travis Taylor 25 pontjával szezoncsúcsot ért el, mellé pedig 13 lepattanót szerzett, dupla-duplájával vezérszerepet játszott a Körmend győzelmében. Nem mellesleg ő blokkolta Morris Curry utolsó dobását 79–81-nél, másodpercekkel a meccs vé­­ge előtt.

Ez a megmozdulás pedig el­­döntötte a meccset, hiszen ekkor már nem maradt ideje még egy támadásra a Szedeáknak.

A szegediek közül a három légiós is egyaránt remekül teljesített, de jött a kiváló teljesítmény Kovács Ádámtól is: a Naturtexhez visszatérő kosaras csak másodperceket pihent a meccsen, de nagyon hasznosan játszott, kilenc pont, tíz ki­harcolt fault és négy gólpassz került a neve mellé.

– Fáj ez a vereség, mert úgy érzem, nyerhettünk is volna. Csak pár napja mozgok együtt a csapattal, szerettem volna győzelemmel visszatérni, és ettől nem is voltunk messze. Most jön három hét szünet, de ha azt követően így játszunk, biztos vagyok benne, hogy képesek vagyunk sorban nyerni a mérkőzéseket, bármilyen kiegyenlített és nehéz bajnokságról is van szó – értékelt a találkozót követően Kovács Ádám.

Ahogy a Veszprémtől érkezett játékos is kiemelte, a ma­­gyar válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt most háromhetes szünet jön a bajnokságban, majd február 29-én éppen a szövetségi kapitány, Sztojan Ivkovics által vezetett Kaposvár érkezik Szegedre, az újszegedi sportcsarnokba.