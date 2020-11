Kuli István és Nádas Bence a K4 500 méteres egységben bizonyíthat

Az NKM Szeged két kajakosa, Kuli István és Nádas Bence a K4 500 méteres egység tagjaként kezdheti meg a jövő tavaszi munkát, további jó teljesítmény esetén pedig az olimpiai felkészülést.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöksége elfogadta Hüttner Csaba szövetségi kapitány és a versenysport bizottság javaslatát, így eldőlt, hogy férfi K4 500 méteren az olimpiai felkészülésnek, valamint C2 1000 méteren a pótkvalifikációs viadalnak azok az egységek vághatnak neki, amelyek az idei szezonban kimagasló teljesítményt nyújtottak. A testület elfogadta a szövetségi kapitányok idei be­­számolóit, valamint a jövő évi felkészülési programokat is.

Ez az NKM Szeged szempontjából azért igazán jó hír, mert a K4 500 méteren érdekelt egységben szerepel a Tisza-parti klub két kajakosa, Kuli István és Nádas Bence.

A világversenyek idei törlése és az olimpia elhalasztása már tavasszal felrúgta a tavaly elfogadott felkészülési programokat. Az MKKSZ szakmai vezetése a felnőtteknek tesztversenysorozatot írt ki, amelyen elsősorban azokban a számokban kerestek ütőképes egységeket, ahol nem lett meg az olimpiai kvóta még 2019-ben. Bár a szegedi vb-n a K4 500 méteren indult hajó olimpiai kvótát szerzett, mégis keresték azt az ütőképes egységet, amelyik nekivághat a közvetlen olimpiai felkészülésnek, és éremesélyes lehet jö­­vőre Tokióban. Az idei teszt­évben aztán jól teljesített a Kuli István, Nádas Bence, Molnár Péter, Tótka Sándor összeállítású négyes, nyerték az ed­­zésversenyeket, a magyar bajnokságot, és meggyőző teljesítményt nyújtottak a müncheni négyes teszten is.

– Megnyugodnunk biztos nem lehet a döntés után sem, de azzal nem telik majd az idő, hogy egyesben válogatózzunk a négyesre, és ez azért könnyebbség – nyilatkozta Kuli István. – Így is elég komoly elvárásokat kell majd teljesítenünk, hogy meglegyen az olimpiai nevezés, és még a kvótákkal is lehet variálás.

Az tény, hogy közelebb kerültünk az olimpiai induláshoz, mert négyesben tudunk készülni, amelyhez időt nyertünk. A nemzetközi mezőny rendre úgy jön el már májusban a szegedi világkupára, hogy van négyes edzés mögöttük. Szeretnénk meghálálni a bizalmat, ehhez pedig továbbra is jól kell menni egyesben is. Október óta edzünk a csepeli Gubacsi-hídnál, még a napokban is vízen voltunk, szerencsére elkerül minket minden betegség.

A másik érintett hajóban Adolf Balázs (Óbudai Ganz VSE) és Fejes Dániel (Merkapt-Mekler) duója érdekelt. Mivel ez a két egység folyamatosan kiválóan teljesített, mindkettő jövő tavaszig biztos együtt marad, és ha megfelelő teljesítményt nyújtanak a szezon elején, valamint a kenupáros esetében kvótát szereznek, akkor készülhetnek az olimpiára.