Ma 18 órakor Székesfehérváron vendégszerepel a Szedeák

Ma 18 órától Székesfehérváron folytatódik a Naturtex-SZTE-Szedeák idénye. Andjelko Mandics csapata nyeretlenül utazhat el a királyok városába, és most sem lesz egyszerű dolga.

0:3. Így áll a Naturtex-SZTE-Szedeák az NB I/A csoportjának el­­ső három fordulóját követően, ami nem mutat jól – még akkor sem, ha három meccse közül kettőt olyan csapat ellen vívott, amely az előző kiírásban érmet szerzett. A Kecskemét elleni, legutóbbi vereséget követően ezúttal ma 18 órától az Alba Fehérvár otthonában játsszák következő bajnokijukat Wirth Ádámék.

A székesfehérváriak mindenképp jobb szezonban reménykednek, mint a tavalyi: ennek megfelelően is kezdtek, hiszen Szolnokon kereken száz pontot dobva tudtak győzni a nyitófordulóban, majd a Paks ellen is nyerni tudtak – legutóbb vi­­szont kikaptak a Pécs otthonában. Pedig az Alba kerete is átalakult a nyáron: azonban többek között olyan játékosok érkeztek a Szedeák ellenfeléhez, mint a magyar állampolgársággal is bíró, már a válogatottban is bemutatkozott Darrin Govens, de ott van a felnőttek keretében a pályafutását Szegeden kezdő fiatal Kass Balázs is.

Három játéknapot követően az Alba dobta a legtöbb pontot a bajnokságban, és bár a kosárlabda ennél összetettebb sportág, de ha hozzávesszük, hogy eddig a Szedeák kapta a legtöbbet az élvonal mezőnyében, bizony látszik is, mi döntheti el a péntek esti mérkőzést.

Jobb védekezés – erre helyezik a hangsúlyt a szezonkezdet óta a szegedieknél, ugyanakkor a Kecskemét ellen mégsem elsősorban ez okozta a Szede­­ák vesztét, hiszen ott volt a tucatnyi kihagyott büntető, és szoros állásnál sorban maradtak ki a dobások. Ha valami, akkor ez biztos nem fér bele pénteken este az Alba Regia sportcsarnokban sem, amennyiben bravúrt szeretne elérni a Tisza-parti együttes, akkor nem szabad ennyi hibával játszania támadásban, mert az Alba ezt biztosan kihasználja majd.

A csapat keretéből Vágvölgyi Ákos már a többiekkel mozgott a héten, a bokasérüléséből lábadozó hátvéd azonban egyelőre még a konditermet többet látogatja, a játékára kevés esély mutatkozik pénteken este.