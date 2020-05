Már a jövő évre készülnek

A pályán szerette volna kiharcolni a bennmaradást a St. Mihály a női labdarúgó NB I-ben, az MLSZ azonban lezárta a bajnokságot, a döntés értelmében a következő évben is az élvonalban játszhat a szegedi klub, ahol könnyebb idényben bíznak.

A Magyar Labdarúgó Szövet­ség elsőre úgy határozott, csak a férfi és női NB I, valamint a magyarkupa-sorozat folytatódik: ekkor pedig még a St. Mihály is arra készült, hogy tétmérkőzések várnak rá még ebben a szezonban, így elkezdte a kispályás edzéseket. Később azonban eldőlt, a női élvonalban is csak a nemzetközi kupaszereplést érintő kérdéseket zárják le, nincs kieső a bajnokságból, így a szegediek a következő idényt is az élvonalban kezdhetik.

– Már a pályán, kiscsoportos foglalkozások keretein be­­lül, heti háromszor edzenek a lányok. Mindenki itt tréningezik, de ahogy a vírushelyzet en­­gedi, a légiósokat hazaengedjük. Jelenleg arra készülünk, hogy a tervezett időben elkezdődik a bajnokság, így július elején újra elkezdjük a felkészülést, remélhetőleg a járványhelyzet nem okoz akadályt addigra ebben – mondta Bereczki Ibolya, a St. Mihály el­­nök asszonya.

A klub számára kedvező döntés született, hiszen a kö­vetkező évben is az NB I-ben játszhat, de mint Bereczki Ibolya kitért rá, sportemberekhez mérten ők a pályán szerettek volna bizonyítani.

– Idén egy meccset játszottunk le, az az Astra elleni elveszített mérkőzés volt. Szerencsétlen szituáció, mert ezzel a vereséggel kerültünk a kiesést jelentő nyolcadik helyre, a szezon korábbi részében egyszer sem álltunk itt. Azt gondolom, a hetedik helyet meg tudtuk volna szerezni, de ez akárcsak tavaly, osztályozót jelentett vol­­na. A folyamatosan szükséges tesztelés miatt iszonyatos költséggel járt volna lejátszani a bajnokságot. Örülünk persze a bennmaradásnak, de bízunk abban, hogy jobban sikerül a következő szezonunk, és nem a kiesés elkerüléséért küzdünk – részletezte Bereczki Ibolya.

Kitért rá, a következő szezonban a klubtól már korábban távozott Herczeg Andrea kivételével minden légiósát megtartja a klub, így az erdélyi Bartalis Barbara–Papp Szidónia duó mellett a bosnyák trió, Tamara Skoric, Jelena Koprena és Sladana Micic is a St. Mihályban futballozik a következő szezonban is. Mellettük az U19-es csapatból is szeretnének minél több tehetséges fiatalnak lehetőséget adni a felnőttek között, valamint erősítési tervei is vannak a St. Mihálynak a következő szezonra.