Mint a motorban a dugattyúk

Az NKM Szeged világ- és Európa-bajnok kajakosa, Nádas Bence (24) helyénvaló döntésnek tartotta az olimpia elhalasztását, és ezt a plusz egy évet a négyes még pontosabb összmunkájára fordíthatják.

Végre tervezhető az idény egy része – ezt lehet leszűrni abból a programból, amelyet a magyar kajak-kenu-válogatott szövetségi kapitánya, Hüttner Csaba dolgozott ki a még hiányzó olimpiai kvóták megszerzése cél­­jából. Ezek alapján edzésversenyek lesznek Szolnokon, de nem csak a kvótahiányos számokban.

– Jó, hogy vannak dátumok, ám az olimpia lefújását fel kellett dolgozni – mondta Nádas Bence, az NKM Szeged kajakosa. – Jobb, hogy kimondták az elhalasztását, hiszen én folyamatosan azt néztem, mit mond a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, vagy a japán hatóság. Rosszul érintett, de legalább letisztázódott a helyzet. Két hét kényszerszünetet kaptunk, pont akkor, amikor a felkészülés jó része jött volna. Másodszor kezdtük újra, egyfajta déja vu érzés lett rajtam úrrá: ezt már csináltam idén. Mindezek mellett azt mondom, helyénvaló döntés született, és ezt úgy próbáljuk felfogni, hogy egy évünk van közelebb kerülni az élmezőnyhöz, a németekhez és a spanyolokhoz K4 500 méteren. A lehető legjobb négyest kell a leghatékonyabbá tenni a szövetség közreműködésével.

A világ- és Európa-bajnok versenyző két egységet emelt ki a riválisok közül.

– Hatalmas mérnöki munka van a németek mögött: egy konkrét csapat specializálódott arra, hogy egy négyes hogyan tud nagyon gazdaságosan egy adott sebességen futni és világrekordokat elérni – nyilatkozta Nádas. – Ennek eredménye, hogy a férfi kajakban a szegedi vb-t K2 1000 és K4 500 méteren ők nyerték. Saját hajótervezőjük van, csak rájuk készítik el az eszközt, rájuk formálják azt. Mi is próbáljuk a technikai részt fejleszteni, és olyan hatékonyak lenni, mint egy négyhengeres motorban a dugattyúk. Mögöttünk is áll egy mérnökcsapat, és a hibákat igyekszünk kijavítani. A spanyolok végigvették, kik azok, akikkel jól mehet egy négyes, és ezt az egységet megtalálták: 2017 óta másodikok a németek mögött. Nagyon korán kezdik a négyes próbát, többet tudnak együtt készülni. Ennek is van előnye, ahogy a magyar válogatózásnak is.