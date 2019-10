Nincs teher rajtuk: Holnap 13 órakor Ferencváros–St. Mihály

Szombaton 13 órakor következik a JET-SOL női labdarúgóliga hetedik fordulója: a St. Mihály együttese hazánk egyik legjobb csapatának, a Ferencvárosnak lesz a vendége. Hódi Mihály a tisztes helytállásban reménykedik.

Itt csakis egy cél lehet: minél szorosabb meccset játszani, megnehezíteni a bajnokság egyik legjobb csapatának, a Ferencvárosnak a dolgát. A St. Mihály női együttese a labdarúgó NB I hetedik fordulójában holnap 13 órakor idegenben száll harcba. A Fradi az női szinten is Fradi, elég csak megemlíteni a keretből a szegedi születésű Vágó

Fannyt, aki hét találattal vezeti a góllövőlistát, illetve a magyar női labdarúgó-válogatott egyik meghatározó játékosa.

Azért a zöld-fehérek bukdácsoltak már, hiszen kikaptak 1–0-ra az MTK-tól, illetve 0–0-s döntetlent játszottak Szombathelyen a Haladás ellen, ezt az eredményt éppen az előző fordulóban érték el.

– Egy héten belül ez lesz a harmadik meccsünk – nyilatkozta Hódi Mihály vezetőedző –, a Fradi elleni bajnokin több játékosom is pihenőt kap, így szerephez juthatnak most olyanok, akik eddig kevesebbszer játszottak a csapatban. Ellenfelünk keretében több válogatott játékos található, remek csapat. A céljaink nem változtak, kiharcolni a bennmaradást. Jö­­­vő szombaton fontos meccset játszunk Makón, akkor a Győrt fogadjuk, és azt a meccset szeretnénk megnyerni. Valójában már erre a bajnokira készülünk, ennek rendelünk alá mindent. Bízom abban, hogy a Fe­­rencávorsi TC elleni meccs is jól szolgálja majd a felkészülésünket, mert most is lehet gyakorolni, tanulni.

A hetedik forduló párosítása: Ferencváros–St. Mihály Szeged-Fitsport, MTK–Haladás, Astra–ETO FC Győr, Kelen SC–DVTK.

A bajnokság állása: MTK 16 pont, 2. Ferencváros 13, 3. DVTK 13, 4. Haladás 11, 5. ETO 6, 6. Astra FC 6, 7. St. Mihály Szeged-Fitsport 2, 8. Kelen SC 1.