Örül, de inkább marad a kapuban

A Hódmezővásárhelyi FC kapusa, Kandó Zsombor (22) mezőnyjátékosként állt be a HFC II. megyei I. osztályú bajnokiján, és a Székkutas ellen szűk félóra is elég volt neki, hogy gólt szerezzen.

Már az ritka, hogy egy labdarúgókapus mezőnyjátékosként ül le a kispadra, bár létszámhiányos helyzetekben ez a mennyei megyei bajnokságokban nem elképzelhetetlen. Aztán az is igen különleges, hogy ha beáll, akkor gólt is szerez.

A Hódmezővásárhelyi FC II.–Székkutas megyei I. osztályú mérkőzésen Kandó Zsombor mezőnyjátékosként ült le a kispadra, aztán a 64. percben beállította őt Vinnai István. És a 86. percben jött is gól tőle.

– Az NB III.-as keretben megsérültem, majd amikor felépültem, visszakerültem a kispadra – mondta Kandó Zsombor.

– Aztán a kiélezett váci mérkőzésen a kispadról odaszóltam a bírónak, ezért négyhetes eltiltást kaptam. Így kerültem a megyei I. osztályú kerethez, ahol viszont létszámhiány alakult ki, és mezőnyjátékosnak kellett beöltöznöm. Azt kértem az edzőtől, hogy fél óránál többet ne tegyen be, ha netán be akar cserélni, mert nekem elég annyi is. Nem ígérkezett nehéz mérkőzésnek, tudtuk, hogy valamilyen szinten majd mi dominálunk, és miután lejött a két rutinos játékosunk, pályára léphettem én is. Amikor pályára léptem 3–1-nél, még kiélezett mérkőzésnek tűnt a találkozó, ám a végére szerencsére sikerült simán lehúzni, én pedig az ötödik gólt szereztem. Ha kicsit odafigyelek, még egy-két gólt szerezhettem volna. Ez volt az első tavaszi siker a megyeegyben, és örülök, hogy a részese lehettem.

Kandó Zsombor gyerekként sokat szerepelt a mezőnyben, és legutóbb a 2019–2020-as idényben, 2019. október 20-án az SZVSE II. elleni megyekettes meccsen szerzett gólt a mezőnyben – akkor rögtön kettőt is.

– Egészen 11 éves koromig ott játszottam, és édesapám sem szerette volna, ha kapus leszek – nyilatkozta a Hódmezővásárhelyi FC kapusa.

– Nekem azonban valahogy ez volt az a poszt, amely tetszett. Bár szeretek a mezőnyben is játszani, de a kapuban érzem jól magam. És egyáltalán nem gondoltam, hogy a megyei I. osztályban is képes leszek gólt szerezni, ahogy korábban ezt már megtettem a megyei II. osztályban vagy az ifjúságiaknál.

A hétvégén Szentesen már biztos, hogy újra kapusként számolhatnak velem. Ez egyszeri, különleges alkalom volt, és mindig azon leszek, bárhol is kapok lehetőséget, hogy minél kevesebb gólt kapjak, miközben minél több pontot szerzünk. Annak is örülnék, ha az NB III.-as csapat is elindulna felfelé, és amikor oda visszatérek, egy motivált, keret tagja lehetek, amely sikeresen bennmarad.