Tatabányán folytatja pályafutását a balszélső

A svéd Sävehofnál töltötte kölcsönben a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt 2019–2020-as idényt Sunajko Stefan, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának játékosa, aki a következő szezontól kétéves szerződést írt alá a Grundfos Tatabánya KC-hoz.

2016 nyarán Szerbiából igazolta le a 18 éves Sunajko Ste­fant a MOL-PICK Szeged. A villámgyors balszélső 2+2 éves szerződést írt alá, gyorsan beilleszkedett a csapatba, ahol Jonas Källman és Stefan Sigurmannsson mögött egyre több lehetőséget kapott, amellyel rendre élt is. Utolsó szegedi évében kölcsönbe került a Sä­vehofhoz, majd a napokban hi­­­vatalossá vált, Tatabányán folytatja pályafutását az elkövetkezendő két esztendőben.

– Reméltem, hogy maradha­tok Szegeden, de most számomra a legjobb választás Ta­­tabánya – árulta el érdeklődésünkre Sunajko Stefan, akinek bátyja, Filip a Sport36-Komló irányítója. – Természetesen voltak más ajánlataim is, de úgy érzem, hogy a legtöbbet Tatabányán fejlődhetek majd. Nagyon jól ismerem a magyar bajnokságot, így könnyű döntést hoztam, már csak azért is, mert az otthonomtól sem kerülök túl messze, valamint a csapatokat és a játékosokat szintén kiválóan ismerem az NB I-ben, nem teljesen új környezetbe kerülök – indokolta meg döntésének hátterét a 22 éves kézilabdázó, aki jelenleg szerbiai otthonában tartózkódik, ahol kötelező önkéntes karanténja véget ért. – Elég egyhangú volt, edzés, videójáték, filmezés, családdal töltött idő. A legrosszabb az volt, hogy nem találkozhattam a barátaimmal – tette hozzá.

Hamarosan akár a magyar felnőttválogatottban is bemutatkozhat, összetartáson már többször járt. A Bajnokok Li­­gája idei idényében huszonnyolc találatot jegyzett, amellyel a Sävehof ötödik legeredményesebb játékosa volt a tíz lejátszott mérkőzésen.