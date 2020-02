Triplán büszkék lehetünk

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület két tehetsége vett részt a rövidpályás gyorskorcsolyázók junior világbajnokságán, eredményeik pedig magukért beszélnek: Somodi Maja a lányok, Jászapáti Péter pedig a fiúk között volt a magyar vb-csapat legjobbja – utóbbi a szegedi nevelésű Nógrádi Bencével holtversenyben.

Jászapáti Péter, a Szegedi Korcsolyázó Egyesület (SZKE) rövidpályás gyorskorcsolyázója egyéni összetettben 17. helyen végzett a téli ifjúsági olimpián, de ezzel nem volt vége a város tehetségei nemzetközi remeklésének. A legfontosabb verseny ugyanis a junior világbajnokság volt, ahol Jászapáti mellett Somodi Maja is képviselte az SZKE-t, sőt, a magyar csapatban helyet kapott a szegedi nevelésű, jelenleg az FTC-t erősítő Nógrádi Bence is. Az eredményeik önmagukért beszélnek, ugyanis a három szegedi reménység lett nemzeti válogatottunk legjobbja.

– Somodi Maja kiemelkedett a magyar csapatból, mindezt a keret legfiatalabb tagjaként – mondta az SZKE vezetőedzője, Szabó Krisztián, aki a korosztályos válogatott trénere is. – Ezerötszáz méteren még kicsit meg volt illetődve, az idősebbek előzését nem annyira merte vállalni, így is csak épphogy maradt le a kisdöntőről. Ezen a távon 20. helyen végzett, 1000 méteren pedig 11. lett. Ezek önmagukban is nagyszerű helyezések, de az időeredményeknek még jobban örültünk, hiszen Maja mindkét távon országos csúcsot ért el, ráadásul az 1500 méteres ideje egy korosztállyal feljebb is hazai rekord – büszkélkedett a szakember, majd hozzátette: Somodi tagja volt a leány váltónak is, amelynek ideje szintén országos csúcs lenne, ezt csak egy hibás bírói ítélet akadályozta meg.

Jászapáti Péter 1500 méteren, Nógrádi Bence pedig 500 méteren ért el 18. helyezést.

– Peti tudta tartani azt a remek formát, amelyet az ifjúsági olimpián mutatott. Itt is volt pechünk, hiszen a fiú váltó négy másodperccel maradt le a fináléról, majd a kisdöntőben korosztályos világcsúcsot ért volna el, ha Nógrádi nem esik el a hajrában. Összességében elégedett voltam a magyar szerepléssel, teljesítettük céljainkat, a szegedi trióra pedig különösen büszkék lehetünk, hiszen két évvel idősebbek között remekeltek, később tehát lehetnek még jobb vb-eredményeik is – zárta értékelését Szabó Krisztián.