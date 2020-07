Holnap Edzőmérkőzést játszik a Szegedi FVCS és a Metalcom-Szentes

Hosszú idő után újból mérkőzést játszik a két Csongrád-Csanád megyei OB I-es férfi vízilabdacsapat. Holnap 10 órakor az újszegedi sport­uszodában egymással vív edzőmeccset a Szegedi FVCS és a Metalcom-Szentes.

Márciusban az év eddigi utolsó Csongrád-Csanád megyei tétmérkőzései között volt egy férfi kézilabda- és egy futballmérkőzés: előbb a MOL-PICK Seged csapata játszott, a kékek március 11-én a Ferencváros ellen csatáztak a magyar kupában, és 43–29-re nyertek. A koronavírus-járvány miatt azonban minden bajnokságot lefújtak, így az ezután következő, tényleg utolsó (március 14.) Szeged–Csanád GA–Budaörs (1–0) zárt kapus NB II-es labdarúgó-­mérkőzés óta Szegeden nem rendeztek semmilyen szintű bajnoki vagy kupamérkőzést.

Holnap azonban végre visszatér az élet.

A két megyei OB I-es férfi ví­­zilabdacsapat játszik egymással edzőmeccset. Az új­­szegedi sportuszodában 10 óra­­kor tesztelik a felkészültségüket az együttesek. A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat és a Metalcom-Szentes már hetek óta készül, azonban edzőmérkőzést még egyikük sem vívott az eltelt időszakban.

Jó hír a szurkolóknak, hogy ingyen nézhetik meg ezt a holnapi találkozót. Mindkét gárda a felkészülés közepén jár, jú­­lius 25-én és 26-án azonban már élesben kell vízbe ugrani, hiszen ekkor rendezik majd az első fordulót a férfi vízilabda magyar kupában. Az biztos, hogy Szegeden is lesznek meccsek, a Tisza-parti város, az újszegedi sportuszoda lesz a házigazdája az egyik csoportnak, amelyben négy csapat szerepel. Közeledik a sorsolás is, hiszen pénteken kiderül, hogy a Szeged és a Szentes kikkel kerül majd össze.

A koronavírus-járvány ki­­törése, majd az azt követő szankciók előtt éppen véget ért a 2019–2020-as OB I alapszakasza. A két Csongrád-Csanád megyei alakulat közül a Metalcom-Szentes a B csoport negyedik helyén zárt, és a kö­­­zépszakasz felsőházi első fordulójában 17–7-re kikapott a Ferencvárostól. A Szegedi FVCS az A csoportban a hatodik helyet csípte meg, így a középszakasz alsóházi rájátszásába került, és ott az első mérkőzését 15–14-re elvesztette az AVUS ellen. A bajnokság ekkor szakadt félbe, majd a későbbiekben már nem is folytatódott.

A találkozó már csak azért is lehet érdekes, mert a két együttes kerete változásokon ment át az elmúlt időszakban. A Szentesben és a Szegedben is találhatunk új játékosokat, így ez a bemutatkozó mérkőzés mindenképpen tanulságos lesz – még ha a felkészülés közepén is éri mindkét csapatot.