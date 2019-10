Vasárnap 17 órától Ajkán játszik a Szeged–Csanád Grosics Akadémia

A labdarúgó NB II-ben egymás után négy bajnokit megnyert Szeged–Csanád Grosics Akadémia a válogatottszünet alatt is dolgozott, sőt felkészülési mérkőzések is szerepeltek a programban. Vasárnap 17 órától pedig Ajkán lép pályára.

Két hét szünetet követően vasárnap folytatódik a labdarúgó NB II, amelynek tizenharmadik fordulójában a Szeged–Csanád Grosics Akadémia Ajkára látogat. A két újonc összecsapása – mint ismert, a szegediek az NB III Közép csoportjának megnyerésével jutottak fel, míg az Ajka a nyugati ágon lett a legjobb az előző szezonban – érdekesnek ígérkezik, hiszen a Szeged–Csanád GA négy mérkőzést nyert zsinórban, de a bakonyiak is jó szériában vannak, hiszen öt mérkőzés óta veretlenek. Ikszeltek például az éllovas MTK otthonában (4–4), nyertek Budafokon (3–1) és Szombathelyen (4–2), és amúgy is a sok gólos meccsek a jellemzőik. A MTK után (30 találat) ők szerezték a második legtöbb gólt (holtversenyben a Budafokkal 23-at), de a Vác után ők kapták a második legtöbbet (20) is. A szegediek viszont a Budaörs, a Dorog és a Békéscsaba ellen sem kaptak gólt, miközben ötöt szereztek.

A Tisza-parti alakulat munkával és edzőmérkőzésekkel töltötte az elmúlt két hetet. Előbb a megyei I. osztályú Ma­­kó szerepelt a Szent Gellért Fórumban, ez a meccs 2–2 lett, a szegedi gólokat Cigan és Germán szerezte, majd háromszor harmincperces mérkőzésen a szintén NB II-es Szolnokot sikerült legyőzni Dragóner és Tóth Máté 11-esével 2–1-re. A két találkozón főleg azok kaptak lehetőséget, akik az elmúlt időszakban kevesebbet játszottak.

A bajnoki mérkőzésmentes időszak arra is jó volt, hogy a csapat két, régebb óta sérült játékosa, Pongrácz Viktor és Orosz Márk visszatért, és teljes erővel a kerettel készül már.

– Elég hosszú idő telt el szeptember eleje, a szolnoki sérülésem óta távol a csapattól, de jó volt a rehabilitáció, és örülök, hogy végre itt lehetek. Futballra éhesek vagyunk mindketten – mondta a csapat közösségi oldalán Pongrácz, aki amíg meg nem sérült, a csapat egyik legjobbja volt, és tagja volt 2015-ben az U20-as világbajnokságon szerepelt magyar korosztályos válogatottnak is.

A szegedi alakulat jelenleg a tabella hetedik helyén áll 16 ponttal, míg az Ajka a 11., 12 pontot szerezve. Ami még érdekes a vasárnapi hazai együttessel kapcsolatban, az az, hogy a mérkőzések elején, az első 25 percben nagyon sokszor voltak eredményesek. A góljaik közül kilencet szereztek a mérkőzés ezen időszakában, azaz a szegedieknek fel kell készülni egy rendkívül lendületesen, agresszíven kezdő ellenfélre.