Vereség az ősz végén

A Merkantil Bank labdarúgó NB II tavaszról előre hozott 20. fordulójában a Szeged-Csanád Grosics Akadémia Budafokon vendégszerepelt. A hazaiak a második félidő derekán szerzett fejes góllal megnyerték 1-0-ra a találkozót.

Két jó hírrel kezdődhetett a Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2019-es utolsó fellépése a Merkantil Bank labdarúgó NB II-ben. A 20. fordulóban – amelyet tavaszról hoztak előre – Budafokon ugyanis a kezdőben szerepelt Germán Tamás, a szegediek csapatkapitánya, aki még november 10-én szenvedett komolynak tűnő combsérülést. Akkor úgy tűnt, minimum négy-, de inkább hathetes pihenő vár rá, ám a gyors felépülésnek köszönhetően az együttes utolsó őszi mérkőzésén megint játszhatott.

A másik jó hír pedig az volt, hogy egy autóbusznyi drukker is elkísérte a csapatot a tabella másodikjának otthonába, ahol hallatták is a hangjukat a nézőtéren. Nagyon úgy tűnik, a csapat és az ultrák egymásra találtak az őszi hosszú menetelés alatt.

Az látszódott a budafoki pálya környékén, hogy komoly hómennyiség hullott a budapesti kerületre, ám ehhez képest remekül előkészített pályán és napsütésben kezdődhetett el a találkozó advent második vasárnapján.

Az első veszélyes támadás végén éppen a visszatérő Germán Tamás próbálkozott, majd Oláh Gergő lőtt a 16-oson kívülről. Az első félidő nagy részében mindkét csapat szervezetten védekezett, így nem is alakultak ki tiszta gólhelyzetek egyik kapunál sem. A térfélcsere után Tóth Máté szögletrúgására érkezett Germán, fejjel tette kapura a labdát, nagyot védett Póser. Egy saját térfélről kihozott labda és támadás végén Kóródi Nándor lőtt kapura, de megint a budafoki kapus volt a labda végállomása.

A 73. percben egy saját térfélen eladott labdát Kulcsár fejelte Takács kapujába, ezzel vezetett a Budafok bő negyedórával a mérkőzés vége előtt. A legnagyobb szegedi lehetőség a 88. percben maradt ki, Gajdos Zsolt szépen lépett ki, egyedül vihette kapura a labdát, és a közelről lőhetett, de nem találta el a kaput.

A csapat számára tehát ez volt 2019 utolsó mérkőzése, mert a december 15-ei, 21. játéknapon a már kizárt Balmazújvárossal találkozott volna a Tisza-parti alakulat, így a jövő vasárnap pihenő lesz a Szeged-Csanád Grosics Akadémiának.

A bajnokság 2020. február 2-án folytatódik, amikor Szombathelyre látogat a szegedi alakulat, majd egy héttel később, február 9-én a Gyirmót FC Győr érkezik a Szent Gellért Fórumba.

Joao Janeiro: – Sajnos most is sok nagy helyzetet kihagytunk. Ellenfelünket pedig mi hoztuk helyzetbe a mecset eldöntő gól előtt. Elnézést kérek azoktól a szurkolóktól, akik elkísértek bennünket, és hazaipálya-hangulatot teremtettek számunkra, és azoktól is, akik az élő streamen követték a találkozót.