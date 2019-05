Jobbal és ballal is eredményes volt: az ötgólos Lajkó András, az Algyő játékosa a forduló gólvadásza

– Valahogy mindig oda tudok kerülni, de a befejezés nem volt az erősségem – kezdte Lajkó András, aki viszont az FK 1899 Szeged ellen 9–1-re megnyert meccsen igyekezett bepótolni a lemaradást, mert egymaga ötször volt eredményes. Ez volt felnőtt karrierje legeredményesebb meccse: így ezzel az ötössel éppen megduplázta eddigi találatait, az FK-nak pedig korábban is betalált már.– Támadó szélsőként a gól vagy gólpassz lenne a feladatom, ebből csak az utóbbi szokott sikerülni, most jött szépen minden egymás után. Fejjel ugyan nem, de jobbal és ballal is eredményes voltam. Először egy kipattanót rúgtam a kapuba, majd egy beadást mellel vettem át, és a kapus csak a kapufára tudta ütni. Kovács Milán remek indítása után gurítottam el a kapusnál a harmadiknál, a negyediknél Tóth Martin volt önzetlen, csak az üres kapuba kellett gurítanom, míg az utolsónál nem lépett ki rám senki, így ellőhettem a labdát – emlékezett vissza mesterötösére.A meccs nem csupán a mesterötös miatt lehet fontos. Ezzel a győzelemmel ugyanis az Algyő egyetlen pontra csökkentette a különbséget a Tiszaszigettel szemben a megyei I. osztályban, és négy fordulóval a vége előtt továbbra is esélye van a címvédésre.– Most ugyan pontokat vesztett a riválisunk, de nem foglalkozunk ezzel. Így sem csak rajtunk múlik, mi lesz a bajnokság vége, mert ha nem botlanak többet, akkor a Tiszasziget lesz a bajnok, mi hiába nyerjük meg a hátralévő meccseinket, nem a mi kezünkben van a sorsunk – zárta Lajkó András.