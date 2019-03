Komoly kihívás előtt áll a MOL-PICK: holnap 16 órakor a BL-ben az Orlen Wisla Plock játszanak Bánhidiék

Bodó eredményes játékára nagy szükség lesz a Plock elleni első BL-meccsen. Fotó: pickhandball.hu

– Figyelni kell mindenre, hogy milyen terhelést kap ebben az időszakban egy-egy játékos, így a héten a taktikai elemek gyakorlása mellett lövőedzést is tartottunk – nyilatkozta a péntek délelőtti edzés után Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának mestere.A magyar bajnoki címvédő holnap 16 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, az első meccsen a lengyel Orlen Wisla Plock otthonában szerepel. Tét a legjobb nyolc közé jutás, a visszavágót jövő vasárnap rendezik az újszegedi sportcsarnokban.Ma délelőtt még Szegeden edzett a csapat, a közös ebéd elfogyasztása után a Szeged–Budapest–Varsó–Plock útvonalon érkezik meg a keret a meccshelyszínre. Várhatóan 20.30-kor már a szállodában lesz a társaság.12 MOL-PICK-szurkoló biztos, hogy ott lesz a lelátón, ennyien váltottak belépőt Szegeden. Plockról kellemes emlékei vannak a csapatnak, 2017 őszén 33–27-re nyert a Pastor-alakulat. Ezt az eredményt szívesen elfogadná most is mindenki.A lengyel gárda jelenleg a második helyen áll a bajnokságban, a 71 pontos Kielce mögött 62 ponttal. Szerdán este magabiztos győzelmet arattak hazai pályán, 29–16-ra verték a Kwidzyn együttesét.A jó hangulatra a Szegednél sincs panasz, a Veszprém legyőzése (25–23) erőt ad a folytatáshoz. Az biztos, hogy a vendégvédelemnek ismét nagyon stabilnak kell lennie, mert ez lehet a győzelem kulcsa.Néhányan kisebb sérüléssel bajlódtak, így Alen Blazevic kedden nem is edzett, szerdától viszont már gőzerővel készült.Marin Sego és Dmitrij Zsitnyikov számára különleges lesz a meccs, mindketten egykor a Plockot erősítették. Hazai oldalon biztos, hogy a kapus Borbély Ádám is kettőzött erővel készül, a magyar válogatott játékos 2017 decemberében sok borsot tört Szegeden a PICK orra alá, ekkor a Wisla 25–24-re nyert. Borbély nyártól a Tatabánya játékosa lesz, visszatér Magyarországra.– Kemény meccs lesz, biztos, hogy a Plock szeretne legyőzni bennünket. Komoly céljaink vannak a BL-ben, így csakis a sikerben gondolkodom – zárta mondandóját Pastor mester.A MOL-PICK Szeged lengyelországi tartózkodásáról a delmagyar.hu-n útinapló formájában számol be, a meccsről szöveges online tudósítással jelentkezünk.