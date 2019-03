A Mátyás teret és a Vedres utcai játszóteret is kitakarították a diákok

– Azért jöttünk, hogy tiszta legyen a Mátyás tér – magyarázták az Alsóvárosi Általános Iskola 5. a osztályos diákjai, miért szemeteszsákokkal és kesztyűkkel érkeztek testnevelésórájukra. – Végül is így is jó levegőn vagyunk – tették hozzá, és neki is láttak a takarításnak. A templom mögötti utcán haladtak végig, és már rögtön az elején kincsesbányára bukkantak. Egy építkezés előtti árokban ugyanis tucatnyi másfél literes PET-palackot szedtek össze, tele sárga színű folyadékkal. Hogy mi volt benne, nem találgatták, de inkább benne is hagyták. Kicsit később használt óvszer is került elő, és persze rengeteg cigarettacsikk. A lelkes gyerekek még az avarral borított árkot is átvizsgálták, ebből hamarosan jókedvű levélcsata kerekedett.Ugyanebben az időben Újszegeden, a Vedres utcai játszótéren a Vörösmarty Mihály Általános Iskola 6. a osztálya takarított. Mivel a terület nagy részén építkezés folyik, amit nem érintettek, 20 perc alatt végeztek is.– Találtunk ürülékes vécépapírt és használt pelenkákat is. Azt hittem, behányok – mesélte Varga Csanád. Ezek mellett műanyag szék, üvegek, üres csipszeszacskók és energiaitalosdobozok is kerültek a szemétgyűjtő zsákba. A fiatalok megállapították: elég szomorú, hogy egy játszótér ilyen állapotban van. – Ha nincs kuka, inkább zsebre rakom a szemetet. Aztán meg elfelejtem kivenni, és anya kimossa – mesélte nevetve Fintor Keve.Az Alsóvárosi iskolából összesen 384-en vettek részt a Te Szedd akcióban – az ökoiskola minden tanulója. A Vörösmartyból is több mint háromszázan jelentkeztek a szemétszedésre. Mindkét iskola tanulói az intézmény közelében lévő utcákat, tereket tették rendbe, sok zsáknyi hulladéktól szabadítva meg környezetüket.