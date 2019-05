A műszaki és informatikai képzés a legnépszerűbb

Egyes intézményekben még markánsabb növekedés mutatható ki, két számjegyű a bővülés például a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karát választók számában is. Tavalyhoz képest országosan közel nyolc százalékkal több, 13 ezer 300 diák jelentkezett informatikai képzésekre, itt az első helyen jelentkezők száma tízezer fölé emelkedett.



Idén a felsőoktatásba felvételizni kívánó 112 ezer fiatal harminc százaléka a műszaki és informatikai képzések mellett döntött – ez a trend látszott a tavaszi szegedi egyetemi állásbörzén is. A szakminisztérium célja, hogy a hazai munkaerőpiaci igényekhez igazodva egyre több fiatal kezdje meg tanulmányait a matematikai, természettudományos, műszaki vagy informatikai felsőoktatási képzéseken. A kormány már a középiskolai oktatásban is arra törekszik, hogy a szakképzést a mérnökképzés előszobájává tegye. A közel húszezer betöltetlen álláshelyet kínáló infokommunikációs terület pedig jó lehetőségeket nyújt a versenyképes tudással rendelkező diplomások számára.