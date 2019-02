Elképesztő képsorozatot juttattak el a PS-hez a több száz családot tönkretevő Szeviép-vezérek luxuséletéről - Galéria

Árulkodó képek: 64 lábas luxus yacht, Dubai és Maldív-szigetek

Környezetüket is tejben-vajban fürösztötték

Egyetlen útjuk került annyiba, amennyiért az egyik becsapott vállalkozó öngyilkos lett

Volt miből rongyot rázni

Miközben kisvállalkozók, családok százait sodorták a tönk szélére, vagy épp kergették az öngyilkosságba, igazi aranyéletet éltek az első fokon csődbűntett miatt már elítélt a Szeviép-vezérek, akikről köztudott, hogy az MSZP-kormányzat és Botka László szegedi polgármester udvari kivitelezőiként ténykedhettek. Luxusruhákban és milliós kiegészítőkkel, órákkal, ékszerekkel, táskákkal villogtak. Méregdrága luxusutakon, vagy épp emeletes luxusyachton múlatták az időt, hogy kipihenjék a baloldali kormányok által felhizlalt építőipari vállalkozásuk csődbevitelének fáradalmait. Mindez egy ütött-kopott mobiltelefonban talált képsorozatból derül ki, amelyet egy rejtélyes informátor juttatott el a PestiSrácok.hu szerkesztőségébe. - írja a PestiSrácok.hu A megviselt, jelkód nélküli iPhonehoz rövid üzenetet csatolt a feladó, miszerint a készüléken érdekes fotókat találhatunk. A telefont feltöltve, a fotótárból a Szeviép-vádlottak, illetve családtagjaik, “hölgyismerőseik", barátaik luxusélete tárult elénk.A felvételek és azok dátumozása szerint nyilvánvaló, hogy miközben a Szeviép több mint nyolcszáz alvállalkozóját a csődre hivatkozva egyszerűen nem fizette ki, a cégvezetőknek továbbra is bőven jutott kalács, amit a mézes tejbe apríthattak.Korábban legendák sora terjengett Szegeden az egykori szeviépesek aranyéletéről, ám a híresztelésekre eddig nem volt semmilyen bizonyíték. A jelkód nélküli telefon memóriájában megbújó képek azonban magukért beszélnek. Szórták a pénzt az exkluzív utazásokra, tengeri búvárkodásra, luxusautókra, több milliót kóstáló órákra, no meg az asszonyoknak Guccira és Versacéra.A fotókon a Szeviép vádlottjain, feleségein és egyéb hölgyein a Botka László szegedi polgármester, a szeviépesek mentora és állandó megrendelője által is kedvelt Rolexek láthatók, ruházatuk pedig Prada, Gucci, Versace, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo és Trussardi. Az álomnyaralásaik pedig igazi luxusutak voltak: Dubai, Svájci Alpok, Maldív-szigetek Coco Beach, Bahamák, a Fülöp-szigetek, Dubrovnik, vagy épp a horvátországi Opatija, a görög szigetvilág, még pedig az egyik vádlott 64 lábas, Luca 2 nevű luxusyachtjának fedélzetén.Informátoraink szerint a Szeviép-vezérek között van, aki évente fordult meg Thaiföldön és gyakran Indonéziában is. Egyik kedvenc időtöltése pedig a kaszinózás, persze euróban és nagy tételben játszik.A luxust családi otthonukból sem hagyták ki, szintén az egyik vádlott körülbelül 400 milliót érő újszegedi villáját a legdrágább lakásfelszerelésekkel, dizájnelemekkel díszítették, akárcsak a szintén több százmilliót érő balatongyöröki nyaralót, mely előtt nyaratna a Szeviépes rendszámmal ellátott méregdrága autók szoktak sorakozni.A felvételek tanúsága szerint nem csak a cégvezetők fürödtek a luxusban, hanem környezetüket is tejben-vajban fürösztötték. Az emeletes hajóról az egyik vádlott, Pistrui László maga is elhencegett a Borsnak adott korabeli interjújában, amiről azt állította, 5000 kilométert tett meg vele egyetlen nyár alatt. Szegedi információink szerint a yachton megfordult a brüsszeli lejáratókampányok jól ismert szocialistája is és több egyeztetés is zajlott Leisztinger Tamás akkori montenegrói hoteljében a szocialista hátterű nagyvállalkozó részvételével.Mint ismert, a szintén zűrös szegedi Ligetfürdő (Napfényfürdő) építését a Szeviép konzorciumban nyerte el a Sky Builder céggel közösen, ez utóbbi, – amiről szintén írtunk már – hasonlóképp nem fizette ki alvállalkozóit, mint a Szeviép, ők a tapolcai Pelion Hotel építése során maradtak tucatnyi családi vállalkozás, illetve egyéni vállalkozó adósai.De nem csak drága üzleti tárgyalásokra mentek el a milliók, hanem családi kiruccanásokra, üdülésekre is. Melyekre szintén kötegekben kellettek a milliók… A mobilos fotók igazi aranyéletről mesélnek, amit a jelek szerint a ki nem fizetett alvállalkozók kárára éltek. Feleségeiket, nőiket nercbundába öltöztették, vagy épp Milánóba küldték shoppingolni. Ha úgy tartotta kedvük, leruccantak a horvát, a montenegrói vagy a görög tengerpartra. De jóval drágább utakba is beruháztak. A birtokunkba került képekről hol Dubaiban, hol a Maldív-szigeteken töltött édes-mézes mámorban napok köszönnek vissza.Ha a Szeviép-vezérek luxuséletének képeit nézve visszagondolunk azoknak a kisvállalkozóknak a történeteire, akiket a Szeviép juttatott csődbe, most képedünk el igazán. Hiszen nőik egyetlen milánói vásárlás alkalmával, vagy egyetlen családi tengeri búvárkodás alkalmával annyi pénzt vertek el, ami több megkárosított alvállalkozó kifizetésére lett volna elég.Molnár Istvánnak, aki a család egyetlen öreg IFÁ-jával vállalt törmelék- és építőanyag-szállítást a szegedi villamosvonal-rekonstrukció során, néhány százezer forintot kellett volna kifizetni a munkájáért. A kisvállalkozó hitelből vásárolt még egy teherautót, hogy a fiával ketten dolgozhassanak. Miután belebetegedett a megaláztatásba és az átélt kínokba, majd rákban elhunyt, csak az adósságot hagyta örökül családjának.Tari Jenő szerszámboltosnak csak 1,5 millió forintot kellett volna kifizetni a boltjából elhozott eszközökért, anyagokért. Az egyik vádlottnak, Pistrui Lászlónak az óragyűjteményéből egyetlen darab ennek többszörösébe került… De Tari Jenő kis híján csődbe ment.Mindössze 8 millió forintot kellett volna törleszteniük annak az asztalos mesternek is, aki konkrétan a Szeviép-ügy halálos áldozata. A vállalkozó az egyik vádlott luxusvillájában végzett egyedi famunkákat. Ugyan arra a sorsra jutott mint a Szeviép alvállalkozói. Miután bizonyossá vált, hogy nem fizetik ki és ezért csődbe megy, önkezével vetett véget életének. Pistruiék egyetlen a fotókon látható Maldiv-szigeteki útja a Coco Beachre az interneten fellelhető adatok szerint két főre 4 millió forintot kóstált, és az még csak az utazás és a szállás költségét fedezte.Ahogy arról korábban, a Szeviép-vádiratot bemutatva beszámoltunk, 2007 és 2010 között összesen 1,5 milliárd forintot talicskáztak ki a cégből mielőtt az felszámolás alá került, méghozzá oly módon, hogy saját érdekeltségeikbe tartozó cégeknek fizettek ki több száz millió forintos kölcsönöket, amelyek a Szeviéphez hasonlóan akkor már fizetésképtelen helyzetben voltak. Nem is fizették vissza soha az úgymond tagi kölcsönöket …Jócskán volt miből kölcsönözgetni, hiszen a baloldallal kiváló kapcsolatot ápoló Szeviép az MSZP-SZDSZ-kormányok idején sorra nyerte a beruházásokat, közbeszerzéseket, összesen mintegy 34 milliárd forint értékben, az államtól, minisztériumoktól, illetve állami cégektől, valamint baloldali vezetésű önkormányzatoktól. (Ezekről részletesebben ITT írt a PestiSrácok.hu .)A Szeviép mégis fizetésképtelenné vált, miközben egyébként a cég és annak vezetői is két kézzel szórták a pénzt. Az ügyészség minősített csődbűntett miatt emelt vádat Oltványi József, Baranyi Sándor és Pistrui László ellen. Első fokon, több éve tartó büntetőeljárás után néhány hónappal ezelőtt mindhármukat több év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Szegedi Járásbíróság. Ugyan az ítélet a fellebbezések okán még nem jogerős, viszont pár hete Oltávnyi, Baranyi és Pistrui házi őrizetét is elrendelték.