Hamarosan megszűnik a bűz Tápén

Végül júliusban a nád kivágása után a bűzös iszap kotrásával indultak el a munkálatok. Azt ígérték a környékbelieknek, hogy a kellemetlen szagokat és a szúnyoginváziót már csak pár hónapig kell elviselniük, idén januárra elkészül a beruházás.



Nagy Sándor alpolgármestertől megtudtuk, az addig nyitott csatornát már befedték, jelenleg a tereprendezési, füvesítési munkálatok zajlanak. Ugyanakkor a beruházás során a kivitelező feladata volt a Muskátli utcától induló, a Budai Nagy Antal utca utáni Kapu közig tartó meglévő zárt csatorna kitakarítása és kamerás állapotfelmérése.



A tervezés alatt ugyanis a zárt csatorna állapotfelmérése és a szükséges javítási munkák meghatározása nem volt lehetséges. A kivitelező elvégezte az állapotfelmérést, mely során olyan hibák tárultak fel, melyek mértéke és javítási költségei miatt a közbeszerzés módosítására volt szükség.



Az állapotfelmérések kapcsán továbbá az is kiderült, hogy a megépült zárt csatorna üzemszerű működéséhez, a Muskátli utcai és Rév utcai meglévő út alatti átvezetéseket is át kell építeni és a Rév utcánál egy elzáró műtárgyat is ki kell alakítani, így pótmunkákra még szükség van.