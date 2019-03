Judit remegett örömében a jó hír hallatán

Most nem viccelte meg senki Börcsökné Retek Juditot, tényleg nyert a Telekosár játékon.

Fotó: Frank Yvette

– A Délmagyarország értesítése után egy órával még mindig remegtem az izgalomtól: tényleg én nyertem! Nagy volt az örömöm – meséli Börcsökné Retek Judit, a korábban kereskedelemből élő, jelenleg takarítóként dolgozó nő, aki minden nap hajnal 5 órára jár a munkahelyére. Ennek is van előnye, mondja, így legalább szabadok a délutánok, háztartást vezet és minden másnap főz négytagú családjának: 25 éves fia, 19 éves lánya és szüleik ülik körbe az asztalt.Judit elsősorban húsféléket választott: sertéscomb és -oldalas, csirkemell, szalámi sorakozott a kosarában, amelyben elfért a trappista sajt, a napraforgó- és kókuszolaj is. A három táblás Milka csoki mellé került a család kedvenc nyalánksága, a Nutella, illetve mosószert és öblítőt emelt le a polcról. A kasszánál 26 ezer 435 forintot fizetett, így az utalványoktól hamar elköszönt, sőt, ki is kellett pótolnia a nyereményét.Börcsökné munkahelye miatt korán fekszik, de tévézésre és a kedvenc hobbijára, az olvasásra azért szakít időt: most éppen Nemerét olvas, no meg a Délmagyarországot, amelynek 2008 óta előfizetője. Tájékozódni csak innen szokott. Mindent végigolvas benne, még a sportot is – férjével együtt, akivel 1992-ben házasodtak össze. Ebben az évben költöztek Szegedre, Judit ugyanis tápéi lány, a férje pedig Gyálarétről származik.– Minden játékra benevezek, amit meglátok az újságban, de eddig csak színházjegyet nyertem. Amikor megtudtam, hogy engem sorsoltak ki, sms-ben küldtem el a fiamnak a jó hírt, röviden válaszolt: „na, szuper". A férjem és én nagyon boldogok voltunk. Egyébként van min izgulnunk, mert a lányom érettségi előtt áll. A fiam pedig tanul és dolgozik – mesélte a családról.