Kormánypártok: Ujhelyi István válaszoljon - A Szeviép pénzén újította fel a házát?

Baranyi: A Szeviép finanszírozta Ujhelyi házfelújítását, Botka visszatartott félmilliárd forintot a villamosprojektnél

Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője szerdán Budapesten újságíróknak azt mondta: újabb korrupciós botrány szálai bontakoznak ki a szocialisták háza táján. A politikus a kormánypártok véleményét tolmácsolva kifejtette: a szegedi botrányból már ismert Szeviép építőipari vállalat vezére azt vallotta, hogy mintegy 30-40 millió forint értékben újították fel Ujhelyi István házát. Cserébe a szocialista politikus - aki a szocialista kormányzás alatt az önkormányzati és településfejlesztési minisztérium, és a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára is volt - azt ígérte, hogy búsás megrendeléshez juttatja a céget.A Fidesz és a KDNP választ vár, hogy a házfelújításon kívül még mit és mennyit kért Ujhelyi István a vállalkozóktól, pontosan hány tízmillió forintos házfelújítást végzett nála a Szeviép. Arra is kíváncsiak, hogy a házfelújítás mellett kapott-e mást is a cégtől, hány vállalkozóval, vagy céggel volt még hasonló megállapodása, tőlük mit és mennyit kapott, illetve kik azok a szocialista politikusok, akik részesei voltak még ezeknek a bizniszeknek?Kezdetektől erős a gyanú, hogy a 11 milliárdot lenyelő Szeviép Botka László és Ujhelyi István hathatós közreműködésével központi szerepet játszhatott akár az MSZP finanszírozásában - jegyezte meg Nacsa Lőrinc, aki szerint a szocialista politikusnak válaszolnia kell a feltett kérdésekre.A kormánypárti politikus kérdésre azt mondta: nagyon fontos, hogy Ujhelyi István először tisztázza magát ezekben a kérdésekben, és ha bármi beigazolódik abból, amit a Szeviép-es vállalkozók állítottak, az MSZP-t terheli a felelősség, hogy mit kezd az EP-választási listájával.