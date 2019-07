Madagaszkár és Ausztrália világa vár a vadasparkban

A Madagaszkáron őshonos gyűrűsfarkú maki. Fotó: Kuklis István

Ismét éjszakai progra­mokkal várja a látogatókat a Szegedi Vadaspark. Szombaton, július 20-án a világ két kü­­­lönleges területét járják be játékos formában a látogatók. Madagaszkár és Ausztrália abban közös, hogy teljesen egyedülálló élőlények fejlődtek ki és maradtak fenn az elkülönült világukban. A program 18 órakor kezdődik és 21 óráig tart, ám utána is bent lehet majd maradni az állatkertben.Nyereményjátékot, arcfestést, valamint a kicsiknek mesefoglalkozást is kínálnak a szervezők. Különleges hangszeres be­mutatón megismerkedhetnek az érdeklődők az ausztrál didgeridoo-val is. Emellett az esti látványetetéseken az elefántok és az oroszlánok mellett a Madagaszkáron őshonos gyűrűsfarkú makikkal és a sziget legnagyobb ragadozójával, a fosszákkal is ta­­lálkozhatnak, s megismerhetik a vadaspark egyik kedvencét, Rózsikát, az ausztrál rózsás ka­kadut is.