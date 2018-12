Megszépült a tiszaszigeti óvoda

Szeptember 3-án nyitotta meg kapuit Tiszasziget új bölcsődéje, amely eddig nem volt a településen. A bölcsődével egy időben uniós forrásból az óvoda is megújult. Bár a Szent Antal Katolikus Óvoda egyházi fenntartású, a tulajdonosa az önkormányzat.20 millió forintból újították fel az intézményt, ennek keretében kicserélték az elavult tetőszerkezetet. A belső felújítás részeként minden helyiségben burkolatot cseréltek, és kifestették a csoportszobákat is. Sőt, a harmadik csoportszobát is újra birtokba vették, hiszen a két évvel ezelőtti, 35 fős létszámhoz képest idén már több mint ötven gyermek jár az intézménybe.– Egyrészt nőtt a településen a gyermekek száma, hiszen több család költözött ide az utóbbi időben, másrészt az ovi olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket szeretnek a szülők – magyarázta Ferenczi Ferenc polgármester. Igazi gyermekparadicsom várja az ovisokat, hiszen modern, jól felszerelt szobákban töltik napjaikat a kicsik. Nagy kedvencük a fából készül galéria, ahol kis csoportokban játszhatnak szerepjátékokat. Az udvari játszótér is a legmodernebb játékokkal felszerelt, nemrégiben kaptak egy új lengőhintát.Az óvoda vezetője, Babarczi Istvánné elmondta, az az ideális, ha egy csoportban 15–20 fő van, így a gyermekek életkor és fejlettség szerint vannak beosztva.– A bölcsődét is segítjük, a 2 és fél évet betöltött piciket már átvesszük, azért, hogy fel tudják venni a várólistás gyermekeket – fogalmazott az óvodavezető. Elmondta, Újszentivánról és Szegedről is hordják ide az óvodásokat. A felújítási munkálatokba a fenntartó egyház is besegített, ők a parketta csiszolásából és a lambériázásból vették ki részüket.Céljuk az, hogy egységes képe legyen a bölcsinek, az óvodának és az iskolának. Ennek érdekében céljaik közé tartozik még az előkert és a kerítés rendbetétele. Ezek mellett az óvoda konyháját is korszerűsítik, az egyház kérésére az önkormányzat visszavette a közétkeztetést. Néhány új eszközt már beszereztek, pályázati forrásból megújul a főzőkonyha, ahol az ovisok és iskolások mellett a szociális gondozottakra – közel kétszáz főre – főznek.Igazi gyermekparadicsom a tiszaszigeti óvoda csoportszobája. A tetőszerkezet és a burkolatok cseréje mellett a szobákat is kifestették.