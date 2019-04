Mindenhol lesz háziorvos a megyében, megújulhatnak az orvosi rendelők több településen is

Végre megújulhat Forráskút rendelője is – ahogy Fodor Imre polgármester mutatja, a környéket is rendbe teszik. Fotó: Török János

Vereczkei Csaba forráskúti háziorvos rendelője jelentős felújításra szorul. A Magyar Falu programban pályáznak erre és orvosi eszközök beszerzésére is. Fotó: Török János

– A tartósan üres praxissal rendelkező települések pedig pályázhatnak orvosházak építésére. A tervek szerint az országban 100-130 háziorvosi rendelő újulhat meg, és 600-700 település lehet kedvezményezettje az orvosieszköz-beszerzési programnak

Derekegyházon 2017 óta tartósan üres a háziorvosi praxis. A település pályázik az orvosház építésére, ezzel szeretnék még vonzóbbá tenni a háziorvosi állást. Fotó: Kovács Erika

– Több helyen beázik az épület, hideg van télen, néhány helyen omlik a vakolat, ezért szükség van nyílászárócserére, fűtés-korszerűsítésre

– 2017. március 1-jétől tartósan üres a háziorvosi praxisunk. Jelenleg az önkormányzat üzemelteti, helyettesítéssel a régi háziorvosunk, a nyugdíjas Mecseki Sándor látja el a háziorvosi teendőket, keressük az utódját – magyarázta Szabó István, Derekegyház polgármestere.Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont áprilisi adatai szerint 365 tartósan betöltetlen háziorvosi praxis van az országban. Ezekben legalább fél éve nincsen háziorvos,Derekegyházon most újítják fel az egészségházat, és orvost keresnek. – Sok csábító szolgáltatás van a faluban, a legújabb lehetőség a Magyar Falu program nemrég kiírt pályázatai, amelyben nagyon szeretnénk pályázni az orvosházak kialakítására. Bízom benne, így sikerül idecsábítanunk orvost – fűzte hozzá a derekegyházi polgármester.Április 26-ától május 27-éig lehet benyújtani azokat a pályázatokat, amelyek által az 5000 fő alatti kistelepüléseken élők is színvonalas ellátásban részesülhetnek.– részletezte Gyopáros Alpár, a programért felelős kormánybiztos keddi üllési látogatásán.Forráskúton a praxis be van töltve, hosszú évek óta Vereczkei Csaba a falu körzeti orvosa. Az orvosi rendelő ugyan az 1990-es években épült, ám energetikailag jelentős felújításra szorul.– mutatta a háziorvos Fodor Imre polgármesternek. A település vezetője hozzáfűzte, orvosi eszközök beszerzésére is pályáznak. A háziorvostól megtudtuk, a jövőben a prevencióra helyezik a hangsúlyt, ezért az ezt kiszolgáló eszközöket és egy vérvételi széket szeretnének beszerezni. Újszentivánon komplex orvosi rendelő építését tervezik, az egészségügyi alapellátásokat egy épületben, integráltan kívánják megvalósítani a Magyar Falu program pályázatával.