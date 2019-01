Nemzeti lábakra állítják a szegedi egyetemet

Mint azt már megírtuk, péntek este a szőregi plébánián a száz éve elhunyt Kálmány Lajos néprajzkutatóra, katolikus plébánosra emlékeztek a szegediek. Az eseménynek Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár is részese volt, a megemlékezést követően Zakar Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettesével kerekasztal-beszélgetést tartottak, amelynek fókuszában az SZTE nemzeti lábakra helyezésének szándéka állt.– A kormány eltökélt a nemzeti kultúra és identitás mellett, de az újkori népvándorlás nagyban meg tudja változtatni mindezt. Azt gondolom, hogy történelmi fordulópontot él meg jelenleg Európa, de ahhoz, hogy helyes irányba tudjon fordulni, kapaszkodópontokra van szükség.Tehát tudnunk kell azt, hogy hol születtünk, honnan érkeztünk és hová tartozunk. A legelső pont a kereszténység, amely nagyban meghatározza a gondolkodást. Meg kell kapaszkodnunk abban a tudatban, hogy a nő férfival, a férfi nővel házasodik össze.A második pont a nemzet fogalma, amely a legcsodálatosabb kötőelem, hiszen ebbe születtünk bele. Helyes irányba kell ezért terelnünk az oktatást, az értékeket kívánjuk támogatni. A nemzetiség a fennmaradás alapja – hangsúlyozta Latorcai Csaba. Zakar Péter csatlakozott a gondolatokhoz, azt mondta, az egyetem vezetősége mindig is elkötelezett volt abban, hogy nemzeti legyen az intézmény.– Egyre több nemzetközi kapcsolatunk van, és az a célunk, hogy ezekben az együttműködésekben értékként képviseljük a nemzetiséget. Ugyanakkor több ezer külföldi hallgatónk van, és kihívás, hogy a diákjainkat hogyan készítjük fel a kultúrákkal való találkozásokra.A kormány támogatása által külföldre is eljuthatnak a fiatalok, kutatómunkájuk során más országból jött társaik hagyományait, értékeit is megismerhetik, illetve a magyar nemzetet is képviselik. Közben folyamatosan fejlődik az intézményünk, szintén a magyar kormány és az unió hozzájárulásával, azonban ezeket a felhúzott, felújított intézményeket lendülettel kell felruházni – magyarázta a rektorhelyettes.Közös álláspontjuk, hogy rendszerbe kell helyezni a fejlesztéseket, amelyekben nagy hangsúlyt kell fektetni az értékekre, a nemzetre.– Azt szeretnénk, hogy azért jöjjenek ide a fiatalok, mert értéket kapnak a tudás mellett. A magyarok annyit adtak a világnak, amennyit egy ország sem volt képes eddig, ennek kell a más országokkal való kapcsolatok alapjának lennie.Ugyanakkor a köznevelésben jelenlévőknek egy paradigmaváltáson kell átmenniük, az alaptantervet is ezért vizsgáltuk felül, a nemzetiségre helyezzük a hangsúlyt, viszont olyan pedagógusok kellenek, akik ezt át is tudják adni a jövő generációjának.Számos lépést tettünk már ezek érdekében, bevezettük a pedagógus-életpályamodellt, rekonstruáljuk a bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, és most arra törekszünk, hogy akkreditált továbbképzésekben részesüljenek a nevelők, oktatók.Égetően fontos a gondolatformálás. A nemzeti talajon állást nem zárja ki a nemzetközi kapcsolat, hiszen magyar értékekkel lehet megtölteni az együttműködéseket, éppúgy, mint az SZTE épületeit, amihez mindennemű támogatást megad a magyar kormány, ellentétben a városvezetéssel – szögezte le az államtitkár.– Szomorúan tapasztaljuk, hogy az önkormányzat évtizedek óta semmibe vesz minket. Még a városi naptárban sem kaptunk helyet. Mindenképp új városvezetésre van szükségünk! Lendületes pályára kell állítani Szegedet. Az államnak, a vallásnak és a városnak egységben kell állnia a sikerhez, de ebből az utóbbi elem hiányzik.Azzal sem értünk egyet, hogy minden ellenzéki párt a főépületünk elé szervezi a tüntetéseket, pedig ehhez nem járulunk hozzá, a város jegyzője mégis hagyja. Azt látom, hogy a vesztét érzi az ellenzék, csak a botránykeltés az eszközük, elkeserítő viszont, hogy a fiatalok közül többen ezt látják helyes útnak, ezért is törekszünk a nemzetiségre – tette hozzá Zakar Péter.Latorcai Csaba kiemelte, a jobboldal jó úton jár, hiszen nincs más, jobb receptjük az ellenzékieknek az ország kormányzására, pozitivitás sincs a mondanivalójukban, véleményterrort folytatnak, ezzel ellentétben viszont a konzervatív keresztények nem kiabálnak, képesek mások véleményét elfogadni. Zárásként azt javasolta Zakar Péternek, érdemes lenne az egyetemnek is nyilvánosan állást foglalnia a magyar nemzetet érintő ügyekben.