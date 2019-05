Rekordrészvétel Csongrád megyében is - Fotók

Zökkenőmentesen zajlott az európai parlamenti képviselők megválasztása Csongrád megyében vasárnap. Uniós választáson egyébként még sosem szavaztak ennyien Magyarországon, így a megyében sem. Ráadásul a megye, de több település is jóval az országos átlag felett teljesített. Csongrád megyében összesen 331 ezer 170 ember szerepelt a névjegyzékben, akik közül este fél hétig 139 ezer 653-an el is mentek szavazni (a végleges adatokat lapzártánk után közölték). Ez 42,17 százalékos részvételt jelent, az öt évvel ezelőtti 26,88-cal szemben. Az este fél 7-es országos eredmény 41,74 százalék volt.A végleges adatokra ugyan még várni kell, de Hódmezővásárhely valószínűleg már az eddig megismert számok alapján is rekorder lesz, a maga 50,36 százalékos részvételi arányával. Vásárhely az egyik olyan hely tehát az országban, ahol többen mentek el szavazni, mint ahányan távolmaradtak az urnáktól. A 35 ezer 880 névjegyzékben szereplőből 18 ezer 77-en szavaztak. Itt az öt évvel ezelőtti választáson alig több mint 28 százalékos volt a részvétel.Nem sokkal maradt le Hódmezővásárhelytől Mórahalom. Ott az 5150 névjegyzékben szereplőből 2542-en szavaztak. A százalékos arány 2014-ben 29,28 volt, most pedig megközelítve az ötvenet, 49,36.Sokan szavaztak Makón is, ahol pedig volt egy kisebb zavar a voksolás előtt. A 23-ból 4 makói szavazókörben a megszokottól eltérő helyen lehetett voksolni. Az érintett ingatlanokba külön tájékoztatót is küldtek, ezeket azonban a kézbesítők szerte a városban máshová vitték ki, olyan helyekre is, amelyeket nem érintett az áthelyezés. Ez azonban nem fogott ki a makóiakon, akik 44,77 százalékos részvételt produkáltak, szemben az öt évvel ezelőtti 26,27-tel.És az is kiderült, hogy a szegediek sem csak a borfesztiválra voltak kíváncsiak. Összesen 131 ezer 450 választó szavazhatott volna, akik közül végül 56 ezer 826-an voksoltak. Ez a 43,23 százalék még mindig csaknem 2 százalékkal több az országos eredménynél.Szintén érdekes adatot közölt a Délmagyarországgal a Csongrád Megyei Kormányhivatal kommunikációs szolgálatától megtudtuk, hogy a választások miatt a hétvégén is nyitva tartó kormányhivatalokban összesen 163 iratot cseréltek ki. Ennyien voltak, akik nem tudtak volna szavazni, mert lejárt az ahhoz szükséges papírjuk.A megyében vasárnap egy rendkívüli esemény történt. Az egyik választókörben lett rosszul az egyik megbízott tag, aki végül hazament.