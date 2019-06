Hungarikumokkal indul haza az ezredes, véget ért magyar-amerikai hadgyakorlat

A Szentes környékén közlekedők az elmúlt hetekben többször is találkozhattak a körforgalmakat biztosító harci járművekkel vagy épp egy katonai konvojjal. Izgalomra azonban semmi ok, nem ellenséges haderők szállták meg Csongrád megyét, a katonák a „Szentesi Fokos 2019" gyakorlaton vettek részt.A többnemzeti gyakorlat május 31-től június 12-ig tartott Szentesen, Dócon és Sándorfalván. A kiképzésen a Magyar Honvédség részéről a 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, valamint a Bakony Harckiképző Központ, az Amerikai Egyesült Államok részéről pedig a 18. Katonai Rendész Dandár továbbiakban kijelölt állománya vett részt.A gyakorlat során az amerikaiak megismerhették a műszakiak munkáját: a hídépítési, átkelési, vízenjárási feladatokat és a híd-, komp-, és deszantátkelőhelyek kiépítésének lépéseit és azok üzemeltetését. Ezzel párhuzamosan a magyar katonák pedig megismerhették, hogyan is dolgoznak az amerikai katonai rendészek. A közös kiképzés bebizonyította – ahogy azt Glenn Schmick ezredes, a 18. Katonai Rendész Dandár parancsnoka is kiemelte – ­a NATO tagországok ereje is abban rejlik, hogy közösen képesek több ország területén átívelő, összehangolt akciókat is megszervezni, megtervezni és végrehajtani.A gyakorlat zárásán Antal László ezredes elmondta, Európa erős Amerikában, Amerika pedig erős Európában érdekelt. – Együtt erősebbek vagyunk – sőt, igazából csak szövetségeseinkkel együtt lehetünk erősek. A NATO időtálló alapja valójában nem más, mint ennek felismerése. Azt hiszem, hogy e gondolatokat itt, ezen a gyakorlaton sikerült valóssá, kézzel foghatóvá tenni. A gyakorlat megtervezésekor is az volt az egyik vezérlő elv, hogy olyan kiképzési célok legyenek kitűzve, melyek külön-külön szolgálják a résztvevők egyéni céljait, de előbbre viszi, sőt elősegíti a partner céljainak megvalósulását is. – emelte ki az ezredes.Elhangzott, a tapasztalatok azt mutatják, a meghatározott kiképzési célok megvalósultak. A csapatok megismerték egymás munkamódszereit, kipróbálták a másik teherbírását, sikerrel tesztelték váratlan helyzetekben egymás reagáló képességét, rugalmasságát, szakmai és általános katonai felkészültségét, technikai eszközeit és felszereléseit.Antal László ezredes külön megköszönte a résztvevők hozzáállást, valamint a hátteret biztosító, logisztikai ellátásában részt vevők munkáját is. Utóbbiak közé tartozik Hideg Orsika főtörzsőrmester is, aki a logisztikai feladatokért volt felelős a hadgyakorlat során. – Logisztikai altisztként a gyakorlat előkészítési fázisában, a szükséges anyagok előkészítésében, felmálházásában és az utánpótlás biztosításában és nyomon követésében vettem részt. Az elvárásoknak megfelelően jól sikerült a gyakorlat, közel egy évet készültünk erre, örülök, hogy az amerikai szövetségesekkel együtt sikeresen tudtuk megvalósítani. Az időjárás is kedvező volt, esőt mondtak erre az időszakra, akkor lehet, hogy térdig érő sár lett volna a gyakorlótereken. Mi, műszakiak megszoktuk a vizet, de inkább meleg legyen, mint esős idő. – összegezte a gyakorlat tapasztalatait a főtörzsőrmester.A hadgyakorlat-zárón elhangzott, a résztvevők katonai szervezetek között remek munkakapcsolat alakult ki, és remélik, dolgoznak még együtt a jövőben. Az amerikaiak jó hangulatban távoztak Szentesről, vezetőjüket, Glenn Schmick ezredest pedig Antal László ezredes egy hungarikum-csomaggal lepte meg.