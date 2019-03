Kiderült, miért nem házasodott össze Völgyesi Gabi és párja

Igazán harmonikus kapcsolatban él a Unique együttes énekesnője, Völgyesi Gabi, aki több műsorban is feltűnt már párjával. Az énekesnő és Ádám két gyermekkel büszkélkedhet, amelyre meg is van minden okuk. "A fiaim remekül síelnek. Eliot nemrég megnyert egy síversenyt, bár ő volt a legkisebb, mind az életkora, mind a termete előny volt a gyorsaságnál. Martin is nagyon ügyes, ő azonban sokkal technikásabban síel. Nagyon büszke vagyok rájuk" – mondta a 95.8 Sláger FM-en az énekesnő, akinek nemrég komoly döntést kellett meghoznia. A családja, az új dalok írása és a nagyszabású koncert melyre áprilisban kerül sor, minden idejét lekötötték, ezért a jogi pályának búcsút kellett intenie.



"Két éve a zenéről szól az életem, persze azon túl, hogy anyuka vagyok. Fájdalmas döntést kellett hoznom, a jogi pályát most parkoltatom. Muszáj volt meghoznom ezt a döntést, mert azt éreztem, hogy sikertelen vagyok, hogy szétesek és egyébként is, egyre jobban kezdtem hasonlítani az én drága, szeretett nagymamám árnyékára. Nem volt egy jó időszak, valamit tenni kellett, hogy ne legyek rossz lelkiállapotban. Akkor túl sokat vállaltam" – vallotta be a Sláger Témában az énekesnő, aki szerencsére mindenben számíthat párjára, aki ott segít, ahol tud. Bár a boldogító igent sosem mondták ki, ez egyáltalán nem izgatja a párost. "Nem mentem férjhez, nem vagyunk házasok. Nem izgat minket a házasság intézménye" – árulta el a Sláger Témában Völgyesi Gabi.