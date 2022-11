Kicsit szebb a mai reggel. Bevezető fő utakon már sűrű a forgalom, Algyői úton, Dorozsmai úton, Bajai úton, Szabadkai úton és a Szőregi úton is lépésben lehet haladni. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton, de a Tarjáni részen is most már lépésben lehet haladni a Budapesti körúton, Szamos utcában, Retek utcában, Felső Tisza parton is sűrű a forgalom. A Hidak is kezdenek megtelni, illetve az Újszegedi oldalon sorok vannak minden irányból a hidak előtt. A hidakon továbbá érdemes jobban figyelni, nedvesek lecsapódik az út felületére a pára. A Kossuth Lajoson kifelé - befelé tele vannak a sávok, körforgalomnál minden irányból torlódik a forgalom. A Veres Ács utca ismét zárva van a Kálvária sugárúti körforgalom felől. A ,ellék utcákban a lehullott felevelek csúsznak, vezessünk óvatossan! Sok a biciklis az utakon - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatrsától.