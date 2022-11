A hidakon is mind a két irányban erős a forgalom. Újszegeden a belvárosi híd előtt kicsi sorok kezdenek kialakulni. A belvárosban a Dugonics térnél, a Somogyi utcában, az Oskola utcában és a Boldogasszonyon torlódik a forgalom. Szintén torlódik a Csillag térnél, a Budapesti körúton és a Makkosházi körúton. Az Algyői úton kifelé, és befelé is hosszú sor van. Sokan vannak a Szőregi úton, a Szabadkai úton, a Budapesti úton és a Bajai út is tele van járművel. A Kossuth Lajos sugárúton minden sáv tele van és torlódik a körforgalomnál a forgalom.