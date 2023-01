Már most tele vannak a bevezető fő utak, sugárutak, körutak - jelezték a Rádió Taxi Három munkatársai. A Belvárosi hídon araszolás van Szeged felé, a híd előtt az újszegedi oldalon alakulnak a sorok. A Bertalan hídon is Szeged irányába erősebb a forgalom. Torlódás van a Csillag térnél, Aradi Vértanúk terénél, Mars térnél, Bakay Nándor utcában és a Kossuth Lajos sugárút végén a körforgalomnál. A Körtöltés utca Damjanich felőli vége le van zárva, A Belvárosi hídon egy kátyú van elkerítve és az Aradi Vértanúk terénél is folynak a munkálatok.