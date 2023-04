Párizsi körúton az aknafedők cseréje van folyamatba, ami azt jelenti hogy a Bertalan híd felé a szélső illetve néhol a középső sávban dolgoznak ezért éléggé nagy a torlódás. Körutakon, sugárutakon sok a jármű , csak úgy mint a hidakon is, de jól lehet most még közlekedni. Kicsit torlódik a belváros forgalma a Somogyi utcában, Oskola utcában,és a Stefánián. Boldogasszony sugárúton is sok a jármű csak úgy mint a Szabadkai úton, Kossuth Lajos sugárúton és a Szőregi úton. Algyői úton kifelé-befelé sor van, Sándorfalvi úton kifelé erősebb a forgalom. Csillag tér környékén is minden irányból sok a jármű , és tele van a Szilléri sugárút is , nehézkes a kijutás a Hajós utcából valamint a Dankó Pista utcából . Jól lehet közlekedni a Felső Tisza parton, rakparton. Tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.