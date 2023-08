Élénkül a forgalom, de a legtöbb helyen folyamatosan lehet haladni. Nagyobb mozgás a József Attila, illetve a Kossuth Lajos sugárúton van, de sűrűsödnek a körutakon is. A Belvárosi híd még zárva, emiatt a nagykörúton jóval több az autó, ezzel együtt a Bertalan hídra vezető utakon is, mint a Szilléri sugárút, Római körút, Sajka utca, a túloldalt a Népkert sor, Temesvári körút, Bérkert utca, továbbá magán a hídon is tele vannak a sávok. Zajlanak a munkálatok a Fő fasoron, Közép fasoron, Bolyai János - Gutenberg sarkon, ezeken a részeken forgalomkorlátozások vannak érvényben. A Felső Tisza parton, rakparton jól lehet menni, összességében a város nagy részén zavartalan a forgalom, legalább is mi nem láttunk különösebb fennakadást a közlekedésben.