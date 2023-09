Élénk a forgalom –A bevezető és a fő utakon már alakulnak a sorok. Az Algyői úton, Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton befelé erősebb, míg a Budapesti úton, Bajai úton, Szabadkai úton kifelé és a város irányába is sokan vannak. A Szőregi úton összefüggő kocsi sor alakult ki, ebből adódóan tele van a Temesvári körút, illetve már a hidak környékén is alakulnak a sorok. A Belvárosi híd tele van közlekedőkkel Szeged felé, de a Bertalan hídon is egyre hosszabb a sor a Szegedi oldalon lefelé. Az Aradi Vértanúk terénél torlódás van, csak úgy mint a lámpás körforgalomnál. A Rókusi körutat érdemes elkerülni mind két irányban komoly torlódás van. A Hattyasnál lévő vasúti átjárónál is alakul a sor a belváros irányába. A Csap utcán van elkerítés és dolgoznak, nehézkes a közlekedés, csak egy sávot lehet használni. Sokan vannak az Irinyi utcán és a Gábor Áron utcában is a belváros felé. Felső Tisza-parton is sűrűsüdik a forgalom és úgy általában minden felé rengeteg a jármű. Jó hír viszont, hogy az Algyői Tisza hídon elkészültek a munkálatokkal és zavartalan a közlekedés. Érdemes odafigyelni, mert sok a biciklis az utakon és az iskolák környékén is érdemes jobban koncentrálni a kocsiból kiszálló gyerekekre miatt.

A friss híreket köszönjük a RádióTaxiHárom munkatársának!